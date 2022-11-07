WSJ: США ведут секретные переговоры с Москвой с целью недопущения применения оружия массового поражения в Украине

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники, близкие к Белому дому, с американской стороны переговоры проводил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Его российскими визави были помощник президента РФ Юрий Ушаков и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

Издание подчеркивает, что мирное урегулирование в Украине не являлось предметом этого общения. Беседы проводились с целью предостеречь Москву от применения ядерного оружия или другого оружия массового поражения.

Также, по данным WSJ, Салливан обращался к властям Украины с призывом публично заявить о готовности урегулировать конфликт. Это не первое сообщение о подобных инициативах властей США. Ранее о том же сообщала газета The Washington Post. Это издание со ссылкой на собственные источники уточняло, что США просили Украину отказаться от публичной позиции, согласно которой обсуждать условия мира с Россией Киев готов только после ухода от власти Владимира Путина.

Никаких публичных заявлений о переговорах с Москвой власти США ранее не делали. Официальные запросы WSJ в офис Салливана и Кремль остались без ответа.