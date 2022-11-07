Два шага вперед, один назад. Как Путин мешает борьбе с глобальным потеплением

На этом фоне почти все страны мира собрались в Египте на ежегодный климатический саммит ООН, чтобы подвести промежуточные итоги и решить, не стоит ли ускориться. Еще до полноценного открытия конференции COP 27 в понедельник стало ясно, что итоги неутешительные, а минувший год не приблизил, а отдалил человечество от заветной цели сохранить планету пригодной для жизни.

Виноваты в этом, во-первых, постковидный экономический кризис в мире, а во-вторых, российский президент Владимир Путин, развязавший против Европы энергетическую войну, а против Украины - настоящую, с захватом территорий и десятками тысяч убитых.

„Саммит собирается под занавес года, отмеченного страшными наводнениями, беспрецедентной жарой, сильной засухой и мощными ураганами - однозначными свидетельствами чрезвычайной климатической ситуации, - признали организаторы собрания. - Одновременно миллионы людей во всем мире страдают от энергетического и продовольственного кризисов, нехватки воды, падения реальных доходов“.

„Все эти проблемы усугубляются тяжелыми геополитическими конфликтами. В такой непростой ситуации некоторые страны поставили на паузу или вовсе повернули вспять борьбу с изменением климата и с удвоенной энергией принялись жечь ископаемое топливо“, - говорится в предваряющем конференцию COP 27 обращении.

Потепление „с катастрофической скоростью“

Из предыдущих 26 ооновских климатических саммитов лишь один пока вошел в историю - парижский 2015 года, на котором мир договорился попытаться сдержать нагревание планеты в рамках 1,5°С к доиндустриальному уровню и ни в коем случае не допустить потепления на 2°С, чреватого катастрофическими последствиями: природными катаклизмами новой силы, массовой миграцией и бедностью.

Парижское соглашение предполагало обнуление выбросов к 2050 году, но конкретных целей и обязательств ни на кого не накладывало - это дело добровольное. И хотя ученые еще в прошлом году предупредили, что нынешними темпами цели достичь не удастся, пока ничего не изменилось.