В Ыйсмяэ автобус сбил человека. Оказалось, у водителя нет соответствующих прав

В 7.39 на 48 км шоссе Выру-Мынисте-Валга в волости Валга 25-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения на Audi A6 на извилистой дороге выехал на встречную полосу и съехал с дороги прямо в дерево. Водителя доставили в Клинику Тартуского университета.

В 14.37 на 45 км шоссе Тарту-Вильянди-Килинги-Нымме в волости Вильянди 68-летний мужчина на Mitsubishi Lancer задремал за рулем, выехал в кювет и врезался в дорожное ограждение. 69-летнюю пассажирку доставили в Клинику Тартуского университета.

В 17.05 около Ыйсмяэ теэ, 6 в Таллинне 34-летний пешеход стал переходить дорогу на красный свет и его сбил автобус Man Lions City, которым управлял 62-летний мужчина. Оказалось, что у водителя автобуса нет прав соответствующей категории. В результате ДТП в автобусе упала 81-летняя женщина. Пешехода и пассажирку автобуса доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 1.23 на дороге Саверна-Пилкузе в Пылвамаа 14-летний подросток резко затормозил на кроссовом мотоцикле, не справился с управлением и упал в кювет. Подростка доставили в Клинику Тартуского университета.

ЗА последние сутки было задержано 27 водителей в состоянии алкогольного опьянения и трое в состоянии наркотического.