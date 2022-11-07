ВИДЕО | Исторический момент:19-летний датский теннисист победил Джоковича в финале турнира в Париже

Серб Джокович выиграл дебютный сет со счетом 6:3. Во втором сете Руне повел со счетом 3:0 и ни разу не уступал лидерство. Третий сет получился самым напряжённым. Джокович повёл в счете 3:1. Однако потом позволил датчанину отыграться 3:2. Игра была равной и счёта стал 5:5, но в итоге Руне забрал гейм серба 6:5. Датчанин выстоял и отыграл шесть брейк-пойнтов. Юный теннисист одержал очень важную и волевую победу в финале 3:6, 6:3, 7:5, который длился 2 часа 34 минуты.

„Я хочу начать с того, что Новак один из моих любимых игроков. Знаешь, я наблюдаю за тобой с детства, тренируюсь с тобой. Приятно иметь возможность делить корт с тобой и твоей командой“, — сказал победитель Руне после игры. „Знаете, я определенно могу сказать, что это, должно быть, мой самый любимый турнир сейчас. Мне просто не терпится приехать сюда в следующем году“, - добавил победитель.

На престижном французском турнире 19-летний датчанин сенсационно победил пятерых подряд игроков топ-10. На пути к титулу Руне победил: поляка Хуберта Хуркача (ATP 10), россиянина Андрея Рублева (ATP 9), испанца Карлоса Алькараса (ATP 1), канадца Феликса Оже-Альяссима (ATP 7) и Джоковича в финале.

В нынешнем сезоне Руне дошел до финала турнира ATP четвертый раз подряд и выиграл 19 матчей из 21. Он также одержал победу на турнире ATP 250 в Стокгольме в октябре. В Париже он выиграл первый в своей карьере титул ATP 1000. Одержав победу в Париже датчанин заработал € 836 355 призовых и 1000 рейтинговых очков. Этот успех позволит Хольгеру в понедельник подняться в Чемпионской гонке ATP с 19-го на 10-е место.