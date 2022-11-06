ФОТО | „Пайде“ обыграли „Нымме Калью“ в захватывающем поединке и приблизились к бронзовым медалям

„Пайде“ начал игру более агрессивно. На 7-й минуте Роби Саарма имел хороший шанс вывести хозяев вперед, но попал в штангу.

„Пайде“ продолжали играть очень активно, но забить в первом тайме не смогли. Были свои шансы и у „Нымме Калью“, но голов в первом тайме команды не забили.

На 49-й минуте Саарма забил гол, но его отменили, так как арбитры сочли, что один из игроков „Пайде“ сыграл рукой. Чем ближе к завершению был второй тайм, тем более опасные моменты создавали футболисты „Калью“.

На 75-й минуте „Пайде“ смогли выйти вперед. Вратарь хозяев отдал хороший пас на Карла Мёэла. Мёэл отдал пас Херолу Рийбергу, который увидел в штрафной Саарма. 21-летний нападающий отправил мяч в дальний угол ворот „Калью“ и вывел хозяев вперед. Для Саарма это уже 16-й гол в нынешнем сезоне чемпионата Эстонии. „Калью“ старались сравнять счет, но переиграть защиту „Пайде“ им не удалось.

Одержав победу „Пайде“ поднялись на третье место, опередив „Калью“ на два очка. В последнем туре „Пайде“ встретится на выезде с тартуской „Таммекой“, „Нымме Калью“ сыграет с таллиннским „Калевом“. Если „Пайде“ и „Калью“ закончат сезон с одинаковым количеством очков, в первую очередь будут смотреть на личные встречи. У обеих команд по две победы и два поражения. Затем будут смотреть на общую разницу забитых и пропущенных мячей: „Пайде“ +47 и „Калью“ +26.