ВИДЕО | Премия Пушкаша? Чемпион мира забил красивый гол со своей половины поля

В субботнем выигранном матче (4:1), Подольски отдал одну голевую передачу и забил один гол. На 73-й минуте немецкий футболист пробил со своей половины поля и забил настоящий шедевр. В социальных сетях уже предположили, что красивый гол Подольски может претендовать на Премию ФИФА имени Ференца Пушкаша.

Видео (гола Подольского с 3.50 минуты):

Подольски, который выиграл чемпионат мира в составе сборной Германии в 2014 году, в двух последних матчах чемпионата Польши забил два гола и отдал две голевые передачи. Всего в нынешнем сезоне польского чемпионата он забил два гола и отдал шесть голевых передач. „Гурник Забже“ на данный момент занимает 11-е место в чемпионате Польши, имея в своем активе 20 очков.

За спиной у Подольски длинная карьера, он представлял такие клубы, как „Кельн“, „Баварию“, лондонский „Арсенал“, „Интер“, „Виссел Кобе“ и „Антальяспор“. Сейчас нападающий проводит свой второй сезон в польском чемпионате.

Подольски забил 49 голов в 130 играх за сборную Германии в период с 2004 по 2017 год.