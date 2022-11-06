Что делать, если телефон пустился в плавание? Отвечают представители страховых компаний

„Решение о компенсации зависит от условий конкретного договора, – говорят представители Swedbank. – Страховая компания может также предоставить покрытие для бытовых вещей, которые вы берете с собой за границу, но и в этом случае необходимо учитывать ограничения и исключения в условиях полиса. В Swedbank защита домашнего имущества действует в пределах Эстонии и распространяется на мобильные телефоны не старше двух лет. При выезде за границу лучше оформить страхование путешествий, которое также покрывает несчастные случаи с личным имуществом в пределах выбранной страховой суммы в соответствии с условиями страхования“.

„Как правило, в отношении смарт-устройств более высокая самоответственность, и если устройству больше шести месяцев, компенсация зависит от его рыночной цены. Например, к договору страхования жилья PZU можно добавить дополнительную защиту с меньшей собственной ответственностью (100 евро), и за каждый год страхового периода возмещается до трех страховых случаев. Если нет специальной дополнительной защиты, то все зависит от условий заключенного страхования жилья, которые были действительны для данного клиента, и многое зависит от конкретных подписанных контрактов“, – говорит представитель PZU.

„Домашняя страховка If с пакетом от всех рисков защищает также все мобильные телефоны в возрасте до двух лет, – говорит представитель If. – Если с телефоном вдруг что-то произошло, то мы компенсируем расходы на его ремонт или покупку нового – в зависимости от того, можно ли его отремонтировать или уже нет, и надо покупать новый“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.