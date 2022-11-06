ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (256-й день) | Киев могут эвакуировать, Россия обвиняет ВСУ в обстреле Каховской ГЭС, в Белгородской области горит промышленный объект

Возможный блэкаут в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян сделать необходимые запасы или найти возможность временно уехать из города, так как не исключает полного отключения электричества и водоснабжения в украинской столице. Мэр заверил, что городские власти пытаются подготовиться к различным сценариям.

Для экономии энергии с 6 ноября в Киеве вводится режим почасовых отключений света.

Власти Кивева сделали запас дизельного топлива, электрогенераторов, еды и питьевой воды. В зимний период по городу будут работать по меньшей мере 1000 пунктов обогрева.

Глава Белгородской области сообщает об обстрелах Грайворонского городского округа

„Под обстрел попал промышленный объект. Загорелся резервуар с растворителем. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы“, - сообщает Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Минобороны РФ обвинили власти Украины „в провокациях с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции“

АЭС, заявили в военном ведомстве РФ, обстреливают с территории населенных пунктов Высшетарасовка и Капуловка Днепропетровской области, которые контролируются украинскими властями.

Российские СМИ: ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС

В воскресенье российские государственные информагентства ТАСС, РИА Новости и „Интерфакс“ сообщили об обстреле Каховской ГЭС со стороны ВСУ.

Украина пока не комментировала воскресные обстрелы.

Херсон остался без света

Причина отключения электричества пока неизвестна.

Запорожье под обстрелами

Ночью город Запорожье вновь подвергся обстрелу. Одна из ракет попала в коммерческое двухэтажное здание. Погиб мужчина.

Пригожин намерен готовить „ополченцев“ для войны с Украиной

Основатель ЧВК Вагнера подтвердил журналистам, что планирует открыть на свои деньги центры подготовки „ополченцев“ в Белгородской и Курской областях.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что на следующей неделе представит план помощи Украине на 2023 год на 18 миллиардов евро.