Кармо Кури: на выборах самоуправствуют буяны и фанфароны. Давайте внесем всего одно простое изменение - будем голосовать против!

Стремление любой ценой выделиться на основе противостояния высмеивает важные вопросы и возвышает несущественные. Очень многие люди видят эту игру, но у граждан возникает чувство бессилия, потому что ничего нельзя сделать. Люди разочаровываются и отказываются от голосования вообще. Конечно, это тоже выбор, хотя и плохой, потому что он ставит наше будущее под угрозу.

Этот вопрос время от времени поднимается в ходе обсуждений, но, возможно, пришло время изменить избирательную систему так, чтобы можно было голосовать в том числе и против? Тогда избиратель сможет выразить свою антипатию к буянам и фанфаронам и в то же время поддержать партию или кандидата, который представляет его собственное мировоззрение.