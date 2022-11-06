Мнение
06.11.2022, 17:03

Кармо Кури: на выборах самоуправствуют буяны и фанфароны. Давайте внесем всего одно простое изменение - будем голосовать против!

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Кармо Кури
старейшина Нымме (соцдемы)
Митинг в Таллинне
Митинг в Таллинне
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Главная проблема Эстонии заключается не в том, победит ли на выборах EKRE или Партия реформ, а в том, что реальные вопросы, требующие решения, лежат в области образования, окружающей среды, безопасности и энергетики. Они тесно переплетены между собой и оказывают очень сильное влияние на наше будущее. В этой ситуации игры в политической песочнице неприемлемы.

Стремление любой ценой выделиться на основе противостояния высмеивает важные вопросы и возвышает несущественные. Очень многие люди видят эту игру, но у граждан возникает чувство бессилия, потому что ничего нельзя сделать. Люди разочаровываются и отказываются от голосования вообще. Конечно, это тоже выбор, хотя и плохой, потому что он ставит наше будущее под угрозу.

Этот вопрос время от времени поднимается в ходе обсуждений, но, возможно, пришло время изменить избирательную систему так, чтобы можно было голосовать в том числе и против? Тогда избиратель сможет выразить свою антипатию к буянам и фанфаронам и в то же время поддержать партию или кандидата, который представляет его собственное мировоззрение.

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