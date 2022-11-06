06.11.2022, 17:03
Кармо Кури: на выборах самоуправствуют буяны и фанфароны. Давайте внесем всего одно простое изменение - будем голосовать против!(7)
ФОТО: | Delfi Meedia
Главная проблема Эстонии заключается не в том, победит ли на выборах EKRE или Партия реформ, а в том, что реальные вопросы, требующие решения, лежат в области образования, окружающей среды, безопасности и энергетики. Они тесно переплетены между собой и оказывают очень сильное влияние на наше будущее. В этой ситуации игры в политической песочнице неприемлемы.
Стремление любой ценой выделиться на основе противостояния высмеивает важные вопросы и возвышает несущественные. Очень многие люди видят эту игру, но у граждан возникает чувство бессилия, потому что ничего нельзя сделать. Люди разочаровываются и отказываются от голосования вообще. Конечно, это тоже выбор, хотя и плохой, потому что он ставит наше будущее под угрозу.