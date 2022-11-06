Со следующего года Рига вводит туристическую пошлину

Как и во многих других популярных среди путешественников местах, в Риге с января 2023 года тоже будет взиматься так называемая туристическая пошлина. Все места ночлега, принимающие туристов на постой, обязаны будут платить один евро в сутки за каждого гостя, но не более 10 евро в совокупности, даже если турист пробудет в столице больше десяти суток подряд, передает ERR со ссылкой на Rus.LSM.