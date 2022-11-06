Со следующего года Рига вводит туристическую пошлину
Как и во многих других популярных среди путешественников местах, в Риге с января 2023 года тоже будет взиматься так называемая туристическая пошлина. Все места ночлега, принимающие туристов на постой, обязаны будут платить один евро в сутки за каждого гостя, но не более 10 евро в совокупности, даже если турист пробудет в столице больше десяти суток подряд, передает ERR со ссылкой на Rus.LSM.
Муниципальные пошлины за прием туристов широко распространены в Европе. Такую плату взимают власти Берлина, Амстердама, Рима, Венеции, Брюсселя, Лиссабона и других популярных городов. Размеры пошлины и методики ее начисления сильно варьируются.
Собранные средства в Риге планируют тратить на поддержку туристической сферы или развитие связанных с туристической инфраструктурой проектов, на улучшение узнаваемости Риги в мире.
Все связанные с пошлиной формальности будут проводиться через сайт www.latvija.lv, пошлину не будут взимать за гостей, не достигших 18-летнего возраста, а администрированием пошлины займется управление муниципальных доходов Рижской думы. Плательщиками пошлины будут являться персоны, которые размещают у себя туристов за плату.