Новости Эстонии
06.11.2022, 15:41

МНЕНИЕ СИНОПТИКА | Какой будет грядущая зима с научной точки зрения?

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Тайми Пальяк
Метеоролог государственной Службы погоды
Talv tuleb!
Talv tuleb!
ФОТО: Valdek Alber | Delfi Meedia

О том, чего нам стоит ждать от четырех грядущих месяцев, пишет Maaleht.

Октябрь, проплывший на более теплом, чем обычно гребне волны, продолжится ноябрем - месяцем, который старшее поколение называет зимним. Температура будет выше среднего, потому что воздушное пространство Балтийского моря остается открытым для мягких влажных воздушных масс, поступающих с Атлантики.

Поскольку путь низкого давления, несущий с собой океанскую влагу, ведет в северные широты, то дождей мы безусловно дождемся, но в основном количество осадков останется скромным. Также ожидаются кратковременные холода родом из северных широт, но им, по всей видимости, придется быстро отступить.

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