МНЕНИЕ СИНОПТИКА | Какой будет грядущая зима с научной точки зрения?

Октябрь, проплывший на более теплом, чем обычно гребне волны, продолжится ноябрем - месяцем, который старшее поколение называет зимним. Температура будет выше среднего, потому что воздушное пространство Балтийского моря остается открытым для мягких влажных воздушных масс, поступающих с Атлантики.

Поскольку путь низкого давления, несущий с собой океанскую влагу, ведет в северные широты, то дождей мы безусловно дождемся, но в основном количество осадков останется скромным. Также ожидаются кратковременные холода родом из северных широт, но им, по всей видимости, придется быстро отступить.