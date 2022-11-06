Женская хоккейная лига PAF: клуб из Кохтла-Ярве одержал победу и продолжает лидировать

Лидер лиги кохтла-ярвский „Эверест“ выиграл в Тарту у „Сяде“ 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) и продолжает идти без поражений. „Эверест“ повела в счете 2:0, благодаря шайбам Александры-Ольги Сеппар и Олеси Пранц, но шайбы Грете Холло и Кейли Хелекиви позволили счет сравнять. В последнем периоде Сеппар забросила вторую шайбу и помогла „Эвересту“ одержать четвертую победу подряд. Вратарь „Эвереста“ Ульяна Егги отразила 26 бросков. Вратари тартуского клуба, Триину Тувике и Кай-Лийс Калмус в общей сложности отразили 16 бросков.

Финалист прошлого сезона „Гриззлиз“ одержали первую победу в сезоне, обыграв вильяндиский хоккейный клуб со счетом 6:3 (2:1, 2:1, 2:1) в ледовом холле Тондираба. В составе хозяев отличились: Светлана Цупсман, Мари Рулль, Кристин Лаук-Гуртовая, Эмилия Когер, Амалия Геллер и Ловииса Леес. В составе вильяндиского хоккейного клуба шайбы забросили: Кати Ильвес, Яна Билорус и Карин Лапп. Вратарь „Гриззлиз“ Хелена Лииве отразила 14 бросков, а вратарь вильяндиского хоккейного клуба Лаура Пууде — 26.

Действующий чемпион таллиннские „Розовые Пантеры“ обыграли другой таллиннский клуб „Вольферинс“ со счетом 7:2 (2:1, 1:0, 4:1) в ледовом холле Тондираба. В составе „Розовых Пантер“ шайбы забросили: Рейне Коткас, которая оформила хет-трик (3+1), Кирке Кулла забросила две шайбы, а Светлана Шостак (1+1) и Анете Салумаа забросила одну шайбу. Диана Кааресте отдала три и Карин Кооль две результативные передачи. Дарья Колненкова и Марисса Рейтер забросили в составе „Вулферайнс“. Вратарь „Вольферинс“ Елизавета Васильева Дилда отразила 46 бросков, а Йонна Мойланен, вратарь „Розовых пантер“, отразила шесть бросков.

Турнирная таблица женской хоккейной лиги PAF: „Эверест“ 8 очков (4 игры), „Розовые Пантеры“ 6 (4), Тарту „Сяде“ и „Гриззлиз“ 2 (3), Хоккейный клуб Вильянди и „Вулферайнс“ 0 (2).

В следующую субботу, 12 ноября, в 17:00 Вильяндиский хоккейный клуб дома сыграет с „Вольферинс“, а в 18:30 в ледовом холле „Шкода“ встретятся „Розовые Пантера“ и „Сяде“.