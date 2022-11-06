BBC News
06.11.2022, 18:37

ISW: российские потери от огня по своим могут объясняться частой заменой российских военачальников и неопытностью мобилизованных

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Уничтоженный танк
Уничтоженный танк
ФОТО: Dimitar DILKOFF/AFP | Scanpix

В свежей сводке американского Института изучения войны (ISW) рассматривается недавнее заявление полевого командира самопровозглашенной ДНР Александра Ходаковского о том, что с середины мая дружественный огонь (или огонь по своим) мог стать причиной 60% общих потерь России. Об этом пишет Би-би-си.

Военные эксперты указывают, что дружественный огонь, как правило, является причиной ограниченного числа потерь в войне и обычно эти цифры далеки от 60%. Однако, даже если эта статистика преувеличена, тот факт, что российский полевой командир публично называет такие данные указывает на серьезные проблемы, с которыми сталкиваются российские войска, говорится в сводке. По мнению экспертов, это свидетельствует об отсутствии связи и координации между российскими войсками.

В качестве примера отсутствия такой координации эксперты приводят произошедшее 5 ноября под Павловкой в Донецкой области. Об инциденте сообщили и российские, и украинские источники. Ротация российских войск, которая возвращалась на базу, въехала в ров, который вырыли поперек дороги другие российские военные.

Частая замена российских военачальников, продвижение по службе неопытных солдат и неоднородный состав российских сил, состоящий из российских контрактников, мобилизованных, а также группировки „ЧВК Вагнера“, усугубляют раздробленность российской армии и, вероятно, способствует частым инцидентам с дружественным огнем, заключают военные эксперты.

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