ISW: российские потери от огня по своим могут объясняться частой заменой российских военачальников и неопытностью мобилизованных

Военные эксперты указывают, что дружественный огонь, как правило, является причиной ограниченного числа потерь в войне и обычно эти цифры далеки от 60%. Однако, даже если эта статистика преувеличена, тот факт, что российский полевой командир публично называет такие данные указывает на серьезные проблемы, с которыми сталкиваются российские войска, говорится в сводке. По мнению экспертов, это свидетельствует об отсутствии связи и координации между российскими войсками.

В качестве примера отсутствия такой координации эксперты приводят произошедшее 5 ноября под Павловкой в Донецкой области. Об инциденте сообщили и российские, и украинские источники. Ротация российских войск, которая возвращалась на базу, въехала в ров, который вырыли поперек дороги другие российские военные.

Частая замена российских военачальников, продвижение по службе неопытных солдат и неоднородный состав российских сил, состоящий из российских контрактников, мобилизованных, а также группировки „ЧВК Вагнера“, усугубляют раздробленность российской армии и, вероятно, способствует частым инцидентам с дружественным огнем, заключают военные эксперты.

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