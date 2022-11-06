06.11.2022, 13:18
ВИДЕО | Баскетбольный болельщик выиграл автомобиль, забросив мяч с центра площадки
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Болельщик „Нью-Йорк Никс“ забросил с центра площадки во время субботнего матча между „Никс“ и „Селтикс“ в Мэдисон-сквер-гардене и выиграл автомобиль.
Болельщик, который был одет в игровую майку бывшего снайпера „Нью-Йорк Никс“ Джона Старкса, забросил с центра площадки, а в качестве приза получил кроссовер Kia Telluride. Ориентировочная стоимость машины составляет 52 000 долларов.
„Нью-Йорк Никс“ проиграли „Бостон Селтикс“ со счетом 118:133. При этом игроки „Селтикс“ установили новый рекорд клуба по количеству трехочковых попаданий в одном матче – 27.