Новая коалиция в Кохтла-Ярве согласовала основные пункты коалиционного соглашения

В ходе длившихся чуть более недели коалиционных переговоров была достигнута договоренность по тексту коалиционного соглашения. По словам председателя фракции социал-демократов Кохтла-Ярвеского городского собрания Эдуарда Одинца, переговоры шли в быстром темпе и в духе сотрудничества.

„В интересах всех партнеров как можно скорее достичь договоренностей и взять на себя управление городом. Бюджетная стратегия города нуждается в утверждении, план развития города нуждается в пересмотре, составление бюджета на следующий год обещает быть непростым“, - сказал Одинец.

„В новом коалиционном соглашении будет уделено как никогда большое внимание антикоррупционным мерам, таким как обязательное обучение членов городского собрания, разработка соответствующих указаний и рекомендаций, повышение прозрачности управления городом, укрепление системы внутреннего контроля“, - отметил Одинец, который также возглавлял специальную антикоррупционную комиссию в Рийгикогу.

Председатель фракции Центристской партии Эстонии Сергей Лопин акцентировал в контексте коалиционного соглашения внимание на улучшение городской среды. „Мы продолжаем вносить свой вклад в меры, которые делают городское пространство более красивым и привлекательным. Поддержим квартирные товарищества в ремонте жилых домов, приведем в порядок систему ремонта городских улиц, продолжим развитие общественных зон проведения свободного времени“, - сказал Лопин.