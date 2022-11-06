Новости Эстонии
06.11.2022, 12:50

Новая коалиция в Кохтла-Ярве согласовала основные пункты коалиционного соглашения

 
Кохтла-Ярве
Кохтла-Ярве
ФОТО: Dmitri Fedotkin | Delfi Meedia

Новая коалиция, создаваемая Социал-демократической партией, Центристской партией Эстонии и избирательным союзом „Рестарт Кохтла-Ярве“, согласовала основные пункты коалиционного соглашения. Переговоры о распределении обязанностей в управлении городом продолжаются.

В ходе длившихся чуть более недели коалиционных переговоров была достигнута договоренность по тексту коалиционного соглашения. По словам председателя фракции социал-демократов Кохтла-Ярвеского городского собрания Эдуарда Одинца, переговоры шли в быстром темпе и в духе сотрудничества.

„В интересах всех партнеров как можно скорее достичь договоренностей и взять на себя управление городом. Бюджетная стратегия города нуждается в утверждении, план развития города нуждается в пересмотре, составление бюджета на следующий год обещает быть непростым“, - сказал Одинец.

„В новом коалиционном соглашении будет уделено как никогда большое внимание антикоррупционным мерам, таким как обязательное обучение членов городского собрания, разработка соответствующих указаний и рекомендаций, повышение прозрачности управления городом, укрепление системы внутреннего контроля“, - отметил Одинец, который также возглавлял специальную антикоррупционную комиссию в Рийгикогу.

Председатель фракции Центристской партии Эстонии Сергей Лопин акцентировал в контексте коалиционного соглашения внимание на улучшение городской среды. „Мы продолжаем вносить свой вклад в меры, которые делают городское пространство более красивым и привлекательным. Поддержим квартирные товарищества в ремонте жилых домов, приведем в порядок систему ремонта городских улиц, продолжим развитие общественных зон проведения свободного времени“, - сказал Лопин.

„Область образования в Кохтла-Ярве нуждается в существенных изменениях и реорганизации – как в мышлении, так и в подходах“, - сказал Хендрик Агур, представитель избирательного союза „Рестарт Кохтла-Ярве“. По его словам, создаваемая новая городская власть обещает в качестве владельца школ ставить реалистичные задачи по обеспечению качественного образования в городе и всемерно поддерживать в этом образовательные учреждения. В том числе обеспечить плавный переход к обучению на эстонском языке в школах и детских садах. „Сфера образования является одним из главных приоритетов, к ее развитию нужно относиться с особой тщательностью и ответственностью“, - подчеркнул Агур.

Коалиционные переговоры продолжатся на следующей неделе. Ожидается, что коалиционное соглашение будет подписано до внеочередной сессии городского собрания, намеченной на 14 ноября.

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