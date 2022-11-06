06.11.2022, 20:58
Самые смешные фотографии диких животных: названы финалисты Comedy Wildlife Photography Awards
ФОТО: | Scanpix, NistarPS/Mercury Press
Жюри Comedy Wildlife Photography Awards из тысяч работ отобрало 40 снимков, которые смогут побороться за главный приз. И кто бы ни стал победителем, все фотографии заслуживают внимания. Вот лишь некоторые из них.
Голосование завершится 27 ноября, а победителей всех категорий и самую смешную фотографию дикой природы объявят 8 декабря.
Премия Comedy Wildlife Awards была учреждена в 2015 году. Конкурс открыт для новичков, любителей и профессионалов в области фотографии дикой природы, и участие в нем бесплатное.