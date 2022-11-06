Зеленский: в Иране соврали о поставках России небольшого количества дронов, Украина ежедневно сбивает по десять штук

„Мы ежесуточно сбиваем иранские дроны минимум по десять штук, а иранский режим утверждает, что якобы дал немногое и еще до начала полномасштабного вторжения. Только за один вчерашний день было уничтожено 11 „Шахедов“. Мы точно знаем, что иранские инструкторы учили российских террористов пользоваться дронами, а в Тегеране об этом вообще молчат.

И если в Иране и дальше будут лгать об очевидном, то это означает, что мир приложит еще больше усилий, чтобы расследовать террористическое сотрудничество российского и иранского режимов и то, чем Россия платит Ирану за такое сообщество“, - сказал Зеленский.

Иран и Россия на протяжении месяцев отрицали, что Тегеран поставляет Москве боевые беспилотные аппараты, которые потом применяются в Украине. 5 ноября глава МИД Ирана впервые признал поставки, но заявил, что они произошли еще до вторжения и речь шла о „небольшом“ количестве дронов.

В октябре в СМИ появилась информация о том, что Иран передаст России также баллистические ракеты — помимо новых партий беспилотников.