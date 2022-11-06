The New York Times: власти Киева рассматривают возможность полной эвакуации города в случае исчезновения электроэнергии(48)
Власти Киева рассматривают возможность эвакуации всех жителей города в случае полного прекращения электроснабжения, пишет „Медуза“ со ссылкой на The New York Times.
Американская газета цитирует главу городского департамента муниципальной безопасности Романа Ткачука, по словам которого, в случае продолжения российских атак на объекты энергосистемы Киев может полностью остаться без электроснабжения, а как следствие — без воды и канализации.
Как сказано в статье, городские чиновники, вероятно, узнают о риске полной остановки работы энергосети примерно за 12 часов. В этом случае они „начнут информировать население и просить уехать“, цитирует The New York Times главу департамента.
Из публикации неясно, основано ли утверждение о готовности властей Киева эвакуировать многомиллионное население на чем-то, кроме этих слов Ткачука.
Вместе с тем он отметил, что на данный момент ситуация управляемая, и нет никаких признаков того, что большое количество мирных жителей покидает Киев. „Поэтому в настоящее время правительство и городская администрация принимают все возможные меры для защиты нашей системы электроснабжения“, — заключил он.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, по состоянию на начало ноября в Киеве постоянно живут около трех миллионов человек.
5 ноября Кличко допустил, что Киев может остаться без света, воды и отопления, и призвал горожан на случай „плохого сценария“ по возможности договориться о временном проживании с родственниками и знакомыми из пригородов, „где есть отдельное водоснабжение, печка, тепло“.