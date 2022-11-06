СМИ: на линии фронта под Макеевкой украинцами разбит батальон мобилизованных из России, погибших - сотни

„Нас выкинули в посадки, сказали окапываться, у нас на батальон было три лопаты, обеспечения вообще никакого не было. Мы как смогли окопались, а под утро начался обстрел – артиллерия, „грады“, минометы, коптеры, нас просто расстреливали. Когда все началось, офицеры сразу убежали. В перерывах между обстрелами мы пытались окапываться, но нас сразу вычисляли коптеры и просто расстреливали. Из 570 человек целые 29, ещё 12 ранены, остальные – все“, – рассказал Агафонов.

Супруга другого мобилизованного говорит, что в результате обстрела погибли сотни человек. „Погибших, конечно, больше половины“, – утверждает она, ссылаясь на рассказ мужа.

По словам Агафонова, мобилизованных со всей страны свозят в этот район, чтобы закрывать бреши в обороне, в то время как контрактники и добровольцы „сидят на третьей линии“.

Агафонов и его выжившие сослуживцы затем отступили в Сватово, где обнаружили мобилизованных из других разбитых батальонов.

„Здесь полная неразбериха и раздрай. Всех выживших и вновь прибывших группируют в новые батальоны и закидывают на передок, чтобы закрыть линию обороны“, – рассказал он.

Жена другого выжившего мобилизованного из того же батальона, Людмила Черных, подтвердила слова Агафонова.

„Он (муж – прим. ред.) позвонил мне утром с чужого номера и рассказал, что произошло, что их бросили копать линию обороны, их накрыл минометный обстрел и они из Краснодона добрались каким-то образом до Сватово, где сейчас прячутся. Они сейчас боятся куда-то идти, даже к блокпостам боятся выйти. Руководство их бросило и они не знают, что делать, просто просят помощи“, – рассказала женщина.