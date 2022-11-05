В Финляндии 45-летний мужчина изнасиловал 14-летнего ребенка с умственной отсталостью

Надворный суд Восточной Финляндии оставил в силе приговор 45-летнего мужчины к пяти годам и шести месяцам лишения свободы за изнасилование ребенка при отягчающих обстоятельствах.

Действие происходило в декабре 2021 года в Куусанкоски, Коувола. Осужденный встретил 14-летнюю жертву в центре Куусанкоски. После этого они вместе пошли на огороженную территорию за отелем Sommelo, где мужчина изнасиловал ребенка.

Мужчина и ребенок ранее общались друг с другом через службу обмена сообщениями Grindr.

По вердикту суда отягчающим обстоятельством стало то, что жертва была значительно моложе преступника, также у нее была диагностирована легкая умственная отсталость. Насильник совершил половой акт с использованием пальца и половой акт с использованием половых органов.

Надворный суд поддержал решение уездного суда о компенсации, обязав 45-летнего мужчину выплатить жертве компенсацию в размере 4 000 евро, а также 4 364 евро в качестве компенсации судебных расходов.

Мужчина может подать апелляцию в верховный суд. Крайний срок подачи апелляций – 2 января 2023 года.