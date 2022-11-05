Сбитый пьяным мужчиной на автомобиле Bolt пешеход скончался в больнице. Водитель получил условный срок

Тем роковым вечером на перекрестке бульвара Сыпрузе или улице Коскла обвиняемый сбил переходившего дорогу по пешеходному переходу 39-летнего мужчину, который от полученных травм на следующий день скончался в больнице.

В момент инцидента светофоры на месте происшествия работали в режиме желтого мигающего сигнала.

Полиция установила, что водитель был пьян - содержание алкоголя составило не менее 0,56 мг на литр выдыхаемого воздуха, а по оценке следствия, водитель не был за рулем достаточно внимательным, что привело к ДТП с трагическим исходом.

Обвиняемый пошел на сделку с прокуратурой и был приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно, то есть отбывать наказание ему не придется, если в течение такого же периода он не совершит новое преступление, также он на год был лишен водительских прав.