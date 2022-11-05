Генсек НАТО ответил на вопрос о вероятности применения Россией ядерного оружия

„Риск применения Россией ядерного оружия в Украине невелик, но последствия будут огромными, поэтому мы относимся к этому очень серьезно“, — заявил генсек.

По словам Столтенберга, Россия ведет себя безответственно и безрассудно. Он также отметил, что применение ядерного оружия изменит саму суть конфликта. „В ядерной войне не будет победителей“, — добавил генсек.

С самого начала войны в Украине президент России Владимир Путин намекает на возможное применение ядерного оружия. В сентябре он подчеркивал, что эти заявления — „не блеф“. В конце октября он, однако, сказал, что России „смысла нет никакого — ни политического, ни военного“ наносить ядерный удар по Украине.

По данным New York Times, в октябре российское военное руководство проводило совещания, посвященные применению в Украине тактического ядерного оружия.

В октябре министр обороны России Сергей Шойгу и глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщили США, Великобритании, Китаю и другим странам, что Украина якобы готовит провокацию с применением „грязной бомбы“. Позже МАГАТЭ проверило объекты, на которые указала Россия как на места, где такая бомба могла бы разрабатываться — агентство не нашло никаких доказательств, которые могли бы подтвердить заявления российских военных.