ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (255-й день) | Ночью обстреляли Днепропетровскую область. Иран признал поставку беспилотников России

ISW: Путин создает условия для продолжения скрытой мобилизации в России

Военные эксперты отмечают, что Владимир Путин, вероятно, создает условия для продолжения скрытой мобилизации, так как частичная мобилизация не помогла достигнуть целей Путина в Украине.

По мнению ISW, скрытая мобилизация будет продолжена, так как президент России, с одной стороны, что количество мобилизованных в РФ составило 318 тысяч человек - якобы за счет добровольцев, а с другой стороны - в этот же день подписывает закон, который позволяет призывать граждан с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие преступления.

Ночные обстрелы Днепропетровской области

В ночь на субботу российские военные из оккупированного Энергодара обстреляли три общины Днепропетровской области, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

„Изуродованы полтора десятка многоэтажных и частных домов, хозяйственные сооружения и газопровод. Российские снаряды попали и по местному лицею, промышленному и транспортному предприятиям. Повреждены производственные мощности и имущество“, - написал Резниченко.

Страны Евросоюза отправили Украине 500 энергогенераторов

17 стран Евросоюза отправили Украине 500 энергогенераторов, чтобы поддержать страну на фоне регулярных отключений электричества, сообщает Главное управление европейской гражданской защиты и операций по оказанию гуманитарной помощи.

Среди стран, которые направили энергоресурсы - Франция, Германия, Швеция, Испания, Италия, Словения, Словакия, Дания и другие. Управление европейской гражданской защиты выступает посредником, помогающим осуществить поставки.

Иран впервые признал поставку беспилотников России

При этом в Тегеране утверждают, что передали Москве лишь „небольшое“ количество дронов и что это произошло за несколько месяцев до российского вторжения в Украину.