ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (255-й день) | Ночью обстреляли Днепропетровскую область. Иран признал поставку беспилотников России
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
ISW: Путин создает условия для продолжения скрытой мобилизации в России
Военные эксперты отмечают, что Владимир Путин, вероятно, создает условия для продолжения скрытой мобилизации, так как частичная мобилизация не помогла достигнуть целей Путина в Украине.
По мнению ISW, скрытая мобилизация будет продолжена, так как президент России, с одной стороны, что количество мобилизованных в РФ составило 318 тысяч человек - якобы за счет добровольцев, а с другой стороны - в этот же день подписывает закон, который позволяет призывать граждан с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие преступления.
Ночные обстрелы Днепропетровской области
В ночь на субботу российские военные из оккупированного Энергодара обстреляли три общины Днепропетровской области, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
„Изуродованы полтора десятка многоэтажных и частных домов, хозяйственные сооружения и газопровод. Российские снаряды попали и по местному лицею, промышленному и транспортному предприятиям. Повреждены производственные мощности и имущество“, - написал Резниченко.
Страны Евросоюза отправили Украине 500 энергогенераторов
17 стран Евросоюза отправили Украине 500 энергогенераторов, чтобы поддержать страну на фоне регулярных отключений электричества, сообщает Главное управление европейской гражданской защиты и операций по оказанию гуманитарной помощи.
Среди стран, которые направили энергоресурсы - Франция, Германия, Швеция, Испания, Италия, Словения, Словакия, Дания и другие. Управление европейской гражданской защиты выступает посредником, помогающим осуществить поставки.
Иран впервые признал поставку беспилотников России
При этом в Тегеране утверждают, что передали Москве лишь „небольшое“ количество дронов и что это произошло за несколько месяцев до российского вторжения в Украину.
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян признал, что страна поставляла России беспилотники. Заявление, в котором Тегеран впервые официально подтвердил поставки, прозвучало на пресс-конференции главы иранского МИД.
Глава МИД Ирана Хоссейн Абдоллахиян заявил, что Иран не считает себя стороной конфликта в Украине и что если Тегерану предъявят доказательство использования беспилотников на войне, страна „не останется равнодушной“.
Украинский омбудсмен сообщил о вывозе детей из херсонского детдома в психиатрическую больницу Крыма.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о получении информации о вывозе воспитанников Олешковского детского дома-интерната Херсонского областного совета в Клиническую психбольницу в Симферопольском районе Крыма. Лубинец назвал незаконной депортацию детей из Херсона в Крым и сообщил об обращении в правоохранительные органы.