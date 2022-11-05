Иран признал поставки беспилотников в Россию

Власти Ирана впервые публично признали поставки беспилотных летательных аппаратов России. Министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран в преддверии войны России против Украины предоставил Москве ограниченное количество дронов, сообщает иранское информационное госагентство IRNA в субботу, 5 ноября. В то же время глава иранского внешнеполитического ведомства отрицает поставки беспилотников после начала войны, а также передачу российской стороне ракет. По данным ряда СМИ, Иран направил в аннексированный РФ Крым военных для обучения россиян работе с дронами и оказания технической помощи.