„Левадия“ в последнем домашнем матче сезона сыграла вничью с „Трансом“

„Левадия“ вышла вперед на 60-й минуте матча, Эрнест Агьири отдал пас Карлу Рудольфу Ыйгусу, который прострелил вдоль ворот, а Лилиу оказался первым на мече и вывел хозяев вперед 1:0. На 65-й минуте нарвский „Транс“ заработал пенальти, который уверенно реализовал Денис Дедечко.

До матча:

„Левадия“ не смогла защитить чемпионский титул в этом году. Второе место в турнирной таблице уже гарантировано, и в свете последних событий в клубе, основное внимание уделяется достойному завершению сезона. В последних двух турах „Левадия“ потерпела поражение от „Пайде“, пропустив на последних минутах, а в игре с „Вапрусом“ им и вовсе пришлось отыгрываться с 0:2.

В прошлом туре „Транс“ проиграл в гостях „Таммеке“ 0:2, которые обошли их в турнирной таблице. Впрочем, нарвский клуб отстает всего на одно очко, и в случае сегодняшней победы, у нарвской команды есть возможность подняться на шестое место.

В этом году „Левадия“ выиграла во всех матчах против „Транса“. В апреле они выиграли на выезде со счётом 1:0, но всего через десять дней обыграли „Транс“ 6:0 дома. Третья встреча между ними в августе снова закончилась с минимальным преимуществом „Левадии“ 1:0.

Помощник тренера Артём Артюнин на предматчевой пресс-конференции заявил: „Нарва непредсказуемая команда с опытными игроками. Они знают, что делать, у них хороший тренер и они команда, которая никогда не сдаётся. Будет очень непростой матч!“

Полузащитник Карл Рудольф Ыйгус добавил: „В хороший день Нарва может выиграть у всех. Я заметил, что именно на А. Ле Кок арене они играют особенно хорошо. Мы должны быть в очень хорошей форме, если хотим выиграть. Мы надеемся, что болельщики оденутся потеплее и заполнят трибуны, а мы покажем хорошую игру!“

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