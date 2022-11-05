Экс-чемпион мира по шахматам находится в крайне тяжелом состоянии

Бывший чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов находится в крайне тяжёлом состоянии. Гроссмейстер до сих пор подключён к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи делают все возможное, чтобы спасти его.

На прошлой неделе Карпов был найден без сознания у Госдумы. Позднее супруга Карпова Наталья Буланова рассказала, что у гроссмейстера диагностировали пневмонию.

Карпов стал чемпионом мира в 1975 году. Тогда он был признан новым чемпионом после отказа Роберта Фишера защищать свой титул. Он удерживал лидерство на протяжении 10 лет, лишь в 1985 году уступив Гарри Каспарову.