05.11.2022, 12:47
Экс-чемпион мира по шахматам находится в крайне тяжелом состоянии
ФОТО: | Delfi/Eesti Ajalehed
Телеграм-канал 112 сообщил в субботу, что бывший чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов находится в крайне тяжёлом состоянии.
Бывший чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов находится в крайне тяжёлом состоянии. Гроссмейстер до сих пор подключён к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи делают все возможное, чтобы спасти его.
На прошлой неделе Карпов был найден без сознания у Госдумы. Позднее супруга Карпова Наталья Буланова рассказала, что у гроссмейстера диагностировали пневмонию.
Карпов стал чемпионом мира в 1975 году. Тогда он был признан новым чемпионом после отказа Роберта Фишера защищать свой титул. Он удерживал лидерство на протяжении 10 лет, лишь в 1985 году уступив Гарри Каспарову.