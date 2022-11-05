Звезда НБА лишился контракта с Nike из-за поста в соцсетях

На прошлой неделе 30-летняя звезда бруклинской команды разместил в соцсетях пост с отсылкой к документальному фильму „От евреев к неграм: разбуди черную Америку!“, который содержит антисемитские клише. Затем Ирвинг подвергся критики, в том числе и от еврейской общины и от владельца „Бруклин Нет“.

Позже „Бруклин Нетс“ опубликовали заявление, из которого следует, что разыгрывающий Кайри Ирвинг дисквалифицирован как минимум на 5 матчей.

Однако самое сильное наказание для Ирвинга была со стороны Nike, которые приостановили сотрудничество со звездным игроком, а также компания отказалась от производства кроссовок, носящих имя Ирвинга, несмотря на то, что эта линейка была для компании одной из самых прибыльных. Восьмая модификация Kyrie должна была быть выпущена 8 ноября. По данным американских СМИ, с этим контрактом баскетболист заработал бы в этом году 11 миллионов долларов.

На этой неделе Ирвинг написал пост с извинениями в социальных сетях и пожертвовал по 500 тысяч долларов на образовательные программы, направленные на борьбу с антисемитизмом.

„Приношу извинения всем еврейским семьям и общинам, пострадавшим от моего поста. Сожалею, что принес вам боль. Сначала я эмоционально отреагировал на то, что меня несправедливо заклеймили антисемитом, вместо того чтобы сосредоточиться на процессе исцеления моих еврейских братьев и сестер, которые пострадали от ненавистных замечаний, сделанных в документальном фильме.

У меня не было намерений проявлять неуважение к какой‑либо истории еврейской культуры в отношении Холокоста или увековечивать какую‑либо ненависть. Я извлекаю уроки из этого прискорбного события и надеюсь, что мы сможем найти взаимопонимание между всеми нами. Я ничем не отличаюсь от любого другого человека“, — написал Ирвинг.