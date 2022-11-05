В рамках акции таллиннцы сдали более 25 тонн опасных отходов. Где это можно сделать бесплатно?

По словам вице-мэра Таллинна Йоозепа Вимма, акции по сбору опасных отходов себя оправдали. „Такие акции проходят уже десять лет, и количество сдаваемых отходов год от года растет. Мы видим, что если создавать удобные условия для правильного обращения с отходами, люди пользуются предоставленными возможностями“, - сказал Вимм.

В акции по сбору опасных отходов приняли участие в общей сложности 1525 таллиннцев, наиболее активное участие отмечено в районах Мустамяэ, Хааберсти, Нымме и Ласнамяэ. Больше всего опасных отходов сдали в Пирита и Нымме, в районах с высокой долей частных домов (там более 50% отходов составили остатки красок и лака). Среди сданных отходов преобладали остатки красок, лаков, клея (14 861 кг), электроника (6511 кг) и старые масла (1118 кг).

Пригодные для использования вещи сдали 998 таллиннцев, активнее всего - в Мустамяэ и Пыхья-Таллинне, чаще всего отдавали книги и одежду. Все пригодные для дальнейшего использования вещи будут переданы в НКО Uuskasutuskeskus, которое направит их на повторное использование.

В Таллинне опасные отходы можно сдать в шести пунктах: в районе Кесклинн на парковках по адресу Висмари, 13 и Вяйке-Раннавярав, 6, в Кристийне по адресу Мустйыэ, 40, в Ласнамяэ по адресу Паэ, 19, и за автобусной остановкой по адресу Нарвское шоссе, 150, в Хааберсти неподалеку от Хааберсти Rimi и заправочной станции Circle K. Пункты открыты в выходные дни с 10 до 15 часов и закрыты в государственные праздники. Опасные отходы также можно отнести на станции по приему отходов в Пяэскюла, Рахумяэ, Пярнамяэ и Пальяссааре.

Одежду, обувь и игрушки в хорошем состоянии можно относить в специальные красные и зеленые контейнеры, которые расположены по всему городу . Другие пригодные для использования вещи (книги, посуду, аксессуары, спортивный инвентарь и проч.) можно сдать для повторного использования на Пальяссаареской станции по приему отходов, а также в магазины и пункты НКО Uuskasutuskeskus, которые отмечены на карте .

Информация о том, какие отходы принимаются, доступна (на эстонском) на странице https://www.tallinn.ee/jaatmed .