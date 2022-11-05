ВИДЕО | При пожаре в кафе в Костроме погибли 15 человек. Причиной возгорания могла стать ракетница

Экстренные службы получили сообщение о возгорании в 2:37, в это время в клубе находились сотни людей. Из здания были выведены 250 человек, также экстренные службы эвакуировали 15 жителей соседнего дома из-за сильного задымления. Пожар тушили пять часов, площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров; на всей этой площади обрушилась крыша. К тушению были привлечены 50 сотрудников экстренных служб и 20 единиц техники.

В результате пожара погибли 15 человек, сообщает „Интерфакс“ со ссылкой на оперативный штаб. В то же время, ТАСС и РИА Новости приводят данные о 13 погибших. По информации Mash, еще около 60 человек обратились в травмпункт; четыре человека находятся в коме. Baza пишет, что во время пожара в клубе работали только три эвакуационных выхода. Еще четыре были заперты — пожарным пришлось выламывать двери, чтобы люди смогли выйти. Как отмечает Baza со ссылкой на очевидцев, одну из запертых дверей выбил один из посетителей, 40-летний Андрей Кузьмин — через нее также началась эвакуация, что позволило избежать большего количества жертв.

По предварительным данным, причиной пожара стало нелегальное использование пиротехники, пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру. „Основная версия сейчас — неправомерное применение пиротехники, то есть избыточная самооборона в бытовом конфликте. Один из участников мог использовать для этого сигнальный пистолет или ракетницу. Это могло спровоцировать пожар“, — сообщили „Интерфаксу“ в оперативном штабе. По данным ТАСС, применивший ракетницу посетитель объявлен в розыск. Агентство также пишет, что пожару предшествовала массовая драка среди посетителей клуба. Baza пишет, что на танцполе запускали фейерверк в честь дня рождения одного из посетителей.