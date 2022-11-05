Новости России
05.11.2022, 08:50

При пожаре в кафе в Костроме погибли 15 человек

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RUSSIA-FIRE/
RUSSIA-FIRE/
ФОТО: RUSSIAN EMERGENCIES MINISTRY | via REUTERS

Как сообщило ТАСС со ссылкой на экстренные службы, в Костроме в результате пожара в кафе „Полигон“ погибли 13 человек. Позднее количество погибших увеличилось до 15 человек, пишет „Медуза“.

Пожар начался примерно в полтретьего ночи. В это время в кафе находилось большое количество людей; 250 человек были эвакуированы.

При пожаре произошло обрушение кровли на площади 3,5 тысячи квадратных метров.

Причиной пожара, по предварительным данным, могло стать использование пиротехники — один из посетителей применил ракетницу. Сейчас его разыскивают.

СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

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