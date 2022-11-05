05.11.2022, 08:50
При пожаре в кафе в Костроме погибли 15 человек(14)
ФОТО: | via REUTERS
Как сообщило ТАСС со ссылкой на экстренные службы, в Костроме в результате пожара в кафе „Полигон“ погибли 13 человек. Позднее количество погибших увеличилось до 15 человек, пишет „Медуза“.
Пожар начался примерно в полтретьего ночи. В это время в кафе находилось большое количество людей; 250 человек были эвакуированы.
При пожаре произошло обрушение кровли на площади 3,5 тысячи квадратных метров.
Причиной пожара, по предварительным данным, могло стать использование пиротехники — один из посетителей применил ракетницу. Сейчас его разыскивают.
СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.