Нарушители на Нарвском водохранилище: российские рыбаки отделалась штрафом

Сегодня после 13:00 пограничники заметили судно, неоднократно пересекавшее временную линию контроля на Нарвском водохранилище. В 14:00 пограничники задержали судно и двух граждан РФ на нем.

„Мужчины ловили рыбу в зоне пограничного режима. По их словам, они и раньше посещали Нарвское водохранилище, но в последний раз ориентировались по буям в воде“, — рассказала представитель Нарвского кордона Карин Оямаа.

Мужчины признали свое нарушение, водитель катера был приговорен к штрафу. После процессуальных действий мужчин и судно передали пограничникам РФ.

„Все, кто передвигается по пограничному водоему, должны всегда следить за тем, чтобы они не совершали нарушений пограничного режима и не пересекали линию временного контроля. Если временная контрольная линия не обозначена световыми буями, следует использовать устройство GPS“, - пояснила Оямаа.

„Полиция реагирует на все нарушения границы в любом случае, и незнание закона никого не освобождает от ответственности. Для нас важно, чтобы все одинаково соблюдали действующее законодательство, и пограничный режим“, — сказала Оямаа.