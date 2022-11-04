Кая Каллас на встрече с Кристин Лагард: мы должны расширить санкции в отношении России

„Война, развязанная Россией в Украине, подняла цены на энергию и продовольствие во всем мире. В нынешней обстановке быстрого роста цен нужно обеспечить людям чувство уверенности и одновременно удержать курс экономики по возможности стабильным, чтобы стать сильнее и вместе двигаться дальше“, - сказала Каллас.

Премьер-министр отметила, что считает важным для обуздания инфляции как политику центробанков в области процентных ставок, так и стремление государств к сбалансированному бюджету. „Вместе с тем необходимо иметь в виду, что после COVID и энергетического кризиса нельзя перегружать людей слишком высокими процентными ставками, чтобы они могли оплачивать свои займы“, - сказала Каллас.

Кроме того, премьер-министр подняла тему использования замороженных активов России для восстановления Украины. „Мы обсуждали с лидерами европейских государств, как можно было бы компенсировать нанесенные Украине разрушения за счет средств агрессора. Надеюсь, вскоре конкретное решение будет найдено. Также мы должны еще расширить и сделать еще более эффективными санкции, введенные в отношении России, чтобы повысить цену агрессии и заставить Россию прекратить войну“, - сказала Каллас.