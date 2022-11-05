Правда ли, что на руке Путина был синяк во время выступления на „Валдае“?
После речи Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба „Валдай“ пользователи Сети стали активно обсуждать кадр трансляции, на котором кисть президента кажется частично синей. Мы решили разобраться в этой истории.
27 октября 2022 года Владимир Путин принял участие в итоговой пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба „Валдай“. После трансляции мероприятия в Сети появилось множество публикаций, в которых пользователи предположили, что на руке 70-летнего президента России был виден синяк. Обычно к таким записям прикрепляют кадр с крупным планом правой руки Путина, на котором можно заметить, что она будто бы приобрела тёмно-синий оттенок.
Как сообщают украинские издания „Гордон» и „Апостроф», в соцсетях кадр с тёмным пятном на руке российского политика сравнили с фотографиями Елизаветы II, снятыми незадолго до смерти королевы. Также можно найти предположения, что этот синяк — след от катетера для капельницы. Такие посты встречаются в Twitter (примеры тут, тут, тут, тут и тут), „ВКонтакте» и Telegram. Например, в канале „Украина 24/7“ выложили кадр с рукой Путина и поинтересовались: „А что у деда с клешнёй?“ (212 000 просмотров). Также часть пользователей считает, что вирусный скриншот записи выступления был изменён в графическом редакторе. На сайте украинского телеканала „24 канал“ тоже рассказали о синей руке Путина, но добавили: „Конечно, можно предположить, что это так играет свет. Однако быть уверенными в этом мы не можем“.
Начнём с того, что снимки 96-летней Елизаветы II, с которыми сравнивают кадр с Путиным, подлинные. 6 сентября 2022 года королева провела аудиенцию с Лиз Трасс, в ходе которой та официально вступила в должность нового премьер-министра Великобритании. Вопреки традиции, приём проходил не в Букингемском дворце, а в резиденции в шотландском Балморале. На фотографиях кожа на руках королевы действительно выглядела потемневшей, а уже через два дня, 8 сентября, Елизавета II скончалась.
Ранее СМИ цитировали доктора Дэб Коэн-Джонс, которая заявила, что тёмно-синий оттенок рук королевы — один из признаков заболевания периферических сосудов. „Это нарушение кровообращения, которое вызывает сужение, закупорку или спазм кровеносных сосудов за пределами сердца и мозга“, — объясняла она. Похожую проблему с оттенком рук королевы замечали ещё в 2021 году, тогда среди возможных причин специалисты выделяли болезнь Рейно и цианоз. Этими же заболеваниями на некоторых сайтах объясняют и цвет руки Путина.
Что касается изображений конечности президента РФ, то и они не подвергались обработке, так что это не результат фотошопа. Мы внимательно посмотрели запись трансляции в паблике телепрограммы „Вести“ и подсчитали, что с того ракурса, при котором сделан скриншот руки, президента показывали не менее девяти раз во время его 42-минутной речи с трибуны. В целом правую кисть Путина, как она запечатлена на вирусных кадрах, можно было наблюдать около одной минуты, поэтому неудивительно, что многие зрители заметили этот момент и смогли сделать скриншоты. Ниже прилагаем сделанный нами снимок экрана, где на самом деле можно заметить неестественный тёмно-синий оттенок правой кисти.
Однако тёмное пятно на руке президента — не синяк, а, скорее всего, лишь тень или блик от какой-то поверхности (важно отметить, что общая цветовая гамма мероприятия, как видно на кадрах и видео, включает множество синих оттенков). Ниже прилагаем несколько скриншотов: первый сделан до начала выступления Путина, следующие два во время его речи, а последний — сразу после неё. Ни на одном из четырёх изображений на кисти не видно предполагаемого синяка или потемнения.
В отсутствии синюшности (или же потемнения) на руке можно убедиться, просмотрев десятки кадров с форума, размещённых на сайте американского фотоагентства Getty Images. А что касается выступающих на кистях вен, то их можно заметить на фото- и видеоматериалах, опубликованных на официальном сайте президента России и в 2017, и в 2019, и в 2021 году.
Публикации о тёмно-синей руке хорошо вписываются в нарратив о проблемах со здоровьем Путина, на тему которых в последнее время не раз проводили расследования (например, издание „Проект“) и писали в СМИ. Поскольку чаще всего в таких публикациях в основном ссылаются на анонимные источники, методом фактчекинга по открытым данным проверить их практически невозможно. Однако можно точно сказать, что так называемый синяк на кисти президента — всего лишь визуальный эффект, получившийся в результате какого-то внешнего фактора, например тени или блика.
Итог: Неправда