Докопаемся до правды
05.11.2022, 14:06

Правда ли, что на руке Путина был синяк во время выступления на „Валдае“?

 
Илья Бер
ФОТО: скриншот «Проверено» / видео телеканала «Царьград» (vk.com)

После речи Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба „Валдай“ пользователи Сети стали активно обсуждать кадр трансляции, на котором кисть президента кажется частично синей. Мы решили разобраться в этой истории.

27 октября 2022 года Владимир Путин принял участие в итоговой пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба „Валдай“. После трансляции мероприятия в Сети появилось множество публикаций, в которых пользователи предположили, что на руке 70-летнего президента России был виден синяк. Обычно к таким записям прикрепляют кадр с крупным планом правой руки Путина, на котором можно заметить, что она будто бы приобрела тёмно-синий оттенок.

Как сообщают украинские издания „Гордон» и „Апостроф», в соцсетях кадр с тёмным пятном на руке российского политика сравнили с фотографиями Елизаветы II, снятыми незадолго до смерти королевы. Также можно найти предположения, что этот синяк — след от катетера для капельницы. Такие посты встречаются в Twitter (примеры тут, тут, тут, тут и тут), „ВКонтакте» и Telegram. Например, в канале „Украина 24/7“ выложили кадр с рукой Путина и поинтересовались: „А что у деда с клешнёй?“ (212 000 просмотров). Также часть пользователей считает, что вирусный скриншот записи выступления был изменён в графическом редакторе. На сайте украинского телеканала „24 канал“ тоже рассказали о синей руке Путина, но добавили: „Конечно, можно предположить, что это так играет свет. Однако быть уверенными в этом мы не можем“.

Начнём с того, что снимки 96-летней Елизаветы II, с которыми сравнивают кадр с Путиным, подлинные. 6 сентября 2022 года королева провела аудиенцию с Лиз Трасс, в ходе которой та официально вступила в должность нового премьер-министра Великобритании. Вопреки традиции, приём проходил не в Букингемском дворце, а в резиденции в шотландском Балморале. На фотографиях кожа на руках королевы действительно выглядела потемневшей, а уже через два дня, 8 сентября, Елизавета II скончалась.

Ранее СМИ цитировали доктора Дэб Коэн-Джонс, которая заявила, что тёмно-синий оттенок рук королевы — один из признаков заболевания периферических сосудов. „Это нарушение кровообращения, которое вызывает сужение, закупорку или спазм кровеносных сосудов за пределами сердца и мозга“, — объясняла она. Похожую проблему с оттенком рук королевы замечали ещё в 2021 году, тогда среди возможных причин специалисты выделяли болезнь Рейно и цианоз. Этими же заболеваниями на некоторых сайтах объясняют и цвет руки Путина.

Что касается изображений конечности президента РФ, то и они не подвергались обработке, так что это не результат фотошопа. Мы внимательно посмотрели запись трансляции в паблике телепрограммы „Вести“ и подсчитали, что с того ракурса, при котором сделан скриншот руки, президента показывали не менее девяти раз во время его 42-минутной речи с трибуны. В целом правую кисть Путина, как она запечатлена на вирусных кадрах, можно было наблюдать около одной минуты, поэтому неудивительно, что многие зрители заметили этот момент и смогли сделать скриншоты. Ниже прилагаем сделанный нами снимок экрана, где на самом деле можно заметить неестественный тёмно-синий оттенок правой кисти.

Однако тёмное пятно на руке президента — не синяк, а, скорее всего, лишь тень или блик от какой-то поверхности (важно отметить, что общая цветовая гамма мероприятия, как видно на кадрах и видео, включает множество синих оттенков). Ниже прилагаем несколько скриншотов: первый сделан до начала выступления Путина, следующие два во время его речи, а последний — сразу после неё. Ни на одном из четырёх изображений на кисти не видно предполагаемого синяка или потемнения.

Отметки (слева направо сверху вниз) 0:36, 17:06, 20:12, 43:14

В отсутствии синюшности (или же потемнения) на руке можно убедиться, просмотрев десятки кадров с форума, размещённых на сайте американского фотоагентства Getty Images. А что касается выступающих на кистях вен, то их можно заметить на фото- и видеоматериалах, опубликованных на официальном сайте президента России и в 2017, и в 2019, и в 2021 году.

Публикации о тёмно-синей руке хорошо вписываются в нарратив о проблемах со здоровьем Путина, на тему которых в последнее время не раз проводили расследования (например, издание „Проект“) и писали в СМИ. Поскольку чаще всего в таких публикациях в основном ссылаются на анонимные источники, методом фактчекинга по открытым данным проверить их практически невозможно. Однако можно точно сказать, что так называемый синяк на кисти президента — всего лишь визуальный эффект, получившийся в результате какого-то внешнего фактора, например тени или блика.

Итог: Неправда

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