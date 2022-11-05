Правда ли, что на руке Путина был синяк во время выступления на „Валдае“?

27 октября 2022 года Владимир Путин принял участие в итоговой пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба „Валдай“. После трансляции мероприятия в Сети появилось множество публикаций, в которых пользователи предположили, что на руке 70-летнего президента России был виден синяк. Обычно к таким записям прикрепляют кадр с крупным планом правой руки Путина, на котором можно заметить, что она будто бы приобрела тёмно-синий оттенок.



Как сообщают украинские издания „Гордон» и „Апостроф», в соцсетях кадр с тёмным пятном на руке российского политика сравнили с фотографиями Елизаветы II, снятыми незадолго до смерти королевы. Также можно найти предположения, что этот синяк — след от катетера для капельницы. Такие посты встречаются в Twitter (примеры тут, тут, тут, тут и тут), „ВКонтакте» и Telegram. Например, в канале „Украина 24/7“ выложили кадр с рукой Путина и поинтересовались: „А что у деда с клешнёй?“ (212 000 просмотров). Также часть пользователей считает, что вирусный скриншот записи выступления был изменён в графическом редакторе. На сайте украинского телеканала „24 канал“ тоже рассказали о синей руке Путина, но добавили: „Конечно, можно предположить, что это так играет свет. Однако быть уверенными в этом мы не можем“.