По словам мэра Михаила Кылварта, закладка краеугольного камня пристройки Таллиннского спортхолла имеет более широкое значение, нежели просто строительство здания. „Таллинн удостоился титула Спортивной столицы Европы-2025. Так же как спортсменам нужно долгие годы тренироваться для победы в чемпионатах, так и за этим почетным титулом стоит многолетний труд. Это признание вклада всех, кто занимается развитием сферы спорта, спортсменов, тренеров, всех, кто не равнодушен к спорту, - сказал Кылварт. – Краеугольный камень, который был заложен сегодня, символизирует все те успехи и рекорды, которые были установлены в этом спортивном холле за 26 лет, отсюда начался путь к вершинам многих участников Олимпийского старта TV10, это место также является своего рода фундаментом для наших спортсменов, готовящихся к выступлению на Олимпиаде“.

По мнению президента Эстонского олимпийского комитета Урмаса Сырумаа, Таллинн и его руководители всегда были ориентированы на развитие спорта. „В этом отношении Таллинн – особенный город, я не знаю другого сопоставимого по размеру с Таллинном города, в котором было бы три крытых легкоатлетических холла. Сегодняшняя церемония закладки краеугольного камня хорошо вписывается в контекст присвоения Таллинну титула Спортивной столицы Европы-2025, но и следующий год будет особенным. Спортивный холл будет открыт к 100-летию Эстонского олимпийского комитета. Надеюсь, что строительство холла пройдет без заминок и после его открытия в первой половине дня здесь будут проходить занятия многих школ этого района. Значение школы для развития молодежи и формирования здорового образа жизни чрезвычайно важно. Разнообразные условия этого спортивного холла помогут привить ребятам любовь к спорту“, - сказал Сырумаа.