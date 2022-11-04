Сколько всего мобилизованных в России? Путин говорит о 318-и тысячах

„300 тысяч мобилизованных... У нас - 318 тысяч. Почему 318? Потому что добровольцы. Количество добровольцев - оно не сокращается. Из них 49 тысяч, по-моему, находятся уже в войсках, выполняют боевые задачи. Все остальные пока занимаются подготовкой“, - сказал Путин 4 ноября на Красной площади, где ему устроили встречу с участниками молодежных и волонтерских организаций по случаю Дня народного единства.

Как менялись цифры

Достоверно оценить число мобилизованных в России для войны с Украиной не представляется возможным.

Еще 21 сентября, когда Путин объявил о „частичной мобилизации“, Шойгу говорил о 300 тысячах человек. Эту же цифру он назвал и 1 ноября на селекторном совещании с военными. В независимых СМИ оценка ожидаемого числа мобилизуемых достигала при этом свыше 1 млн человек.

Таким образом, за три дня официальное число мобилизованных выросло на 18 тысяч.

На 9 тысяч за одну неделю выросло число тех, кто, по данным властей, уже принимает участие в боевых действиях. Если 28 октября Шойгу говорил, что „более 41 тысячи действуют в составе подразделений“, то сейчас Путин сказал о 49 тысячах.

Есть еще одна официальная цифра - сколько мобилизованных отправлено „в район проведения специальной военной операции“. 28 октября это было 82 тысячи человек, а 1 ноября министр обороны говорил уже о 87 тысячах.

Скрытая мобилизация?

31 октября Путин вслед за минобороны заявил, что мобилизация в стране завершена. Однако он не стал подписывать указ об окончании мобилизации. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков позже сообщил журналистам, что правовое управление Кремля пришло к выводу об отсутствии необходимости такого указа.

Независимые юристы предупреждали, что с точки зрения закона граждане рискуют попасть под мобилизацию, пока действует указ о ней от 21 сентября.

Минобороны России сообщало, что военкоматам предписано теперь заниматься только приемом добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту.