ФОТО | В Таллинн прибыли три минных тральщика НАТО

В Эстонию пришли корабли германских ВМС - штабной корабль FGS Mosel и тральщик FGS Sulzbach-Rosenberg, а также тральщик голландских ВМС HNLMS Makkum.

По сообщению Сил обороны Эстонии, основными целями захода являются: пополнение запасов, отдых экипажей и подготовка к выполнению следующих задач.

„На следующей неделе мы идем в Рижский залив, целью похода является очистка эстонских вод от взрывоопасных устройств времен предыдущих войн, для нас важно постоянно практиковаться, потому что боевая готовность напрямую зависит от того, как часто мы будем находить и обезвреживать мины“, - сказал командир группы капитан-лейтенант Отт Лаанеметс.

Корабли группы в этом году в различном составе участвовали в учениях в Северном и Балтийском морях, а также в других северных акваториях. В порядке эксперимента прошли учения в португальских водах.

1-я постоянная противоминная группа НАТО - оперативное соединение, которое в кратчайшие сроки может быть развернуто для действий в различных уголках мира. Корабли ВМС Эстонии действуют в составе противоминной группы НАТО более десяти лет.