Новости Эстонии
04.11.2022, 17:51

ФОТО | В Таллинн прибыли три минных тральщика НАТО

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ФОТО: Reamees Kristo Sepp

В пятницу в Минной гавани Таллинна пришвартовались три корабля из 1-я постоянной противоминной группы НАТО. В перерыве между учениями экипажи переведут дух и пополнят необходимые запасы.

В Эстонию пришли корабли германских ВМС - штабной корабль FGS Mosel и тральщик FGS Sulzbach-Rosenberg, а также тральщик голландских ВМС HNLMS Makkum.

В Таллинн прибыли три минных тральщика НАТО

По сообщению Сил обороны Эстонии, основными целями захода являются: пополнение запасов, отдых экипажей и подготовка к выполнению следующих задач.

В Таллинн прибыли три минных тральщика НАТО

„На следующей неделе мы идем в Рижский залив, целью похода является очистка эстонских вод от взрывоопасных устройств времен предыдущих войн, для нас важно постоянно практиковаться, потому что боевая готовность напрямую зависит от того, как часто мы будем находить и обезвреживать мины“, - сказал командир группы капитан-лейтенант Отт Лаанеметс.

В Таллинн прибыли три минных тральщика НАТО

Корабли группы в этом году в различном составе участвовали в учениях в Северном и Балтийском морях, а также в других северных акваториях. В порядке эксперимента прошли учения в португальских водах.

В Таллинн прибыли три минных тральщика НАТО

1-я постоянная противоминная группа НАТО - оперативное соединение, которое в кратчайшие сроки может быть развернуто для действий в различных уголках мира. Корабли ВМС Эстонии действуют в составе противоминной группы НАТО более десяти лет.

В Таллинн прибыли три минных тральщика НАТО

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