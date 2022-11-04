СЕГОДНЯ | Хоккейная Лига Coolbet: встреча двух лидеров чемпионата в Таллинне

На данный момент и „Пантер“, и „Курбадс“ имеют в своем активе по 12 очков, но из-за разницы заброшенных и пропущенных шайб, первое место занимают „Пантеры“.

Пятничную игру будут транслировать на OHO TV, игру будут комментировать Арго Кунгла на эстонском и Алексей Эртти на русском.

Другие две игры состояться в Ида-Вирумаа. В субботу в 16:10 нарвский „ПСК“ дома сыграет с кохтла-ярвским „Виру Спутником“, Марко Рооден (на эстонском языке) и Алексей Коханенко (на русском языке) прокомментируют игру в прямом эфире на OHO TV.

В воскресенье в 16:00 в Кохтла-Ярве местный „Виру Спутник“ сыграет с действующим чемпионом тартуским „Вялк 494“.

Турнирная таблица хоккейной лиги Coolbet: „Пантер“, „Курбадс“ 12 очков (6 игр), Тарту „Вялк 494“ 8 (7), „Рига“ 7 (10), Кохтла-Ярве „Эверест“, Нарва „ПСК“ 6 (6), Кохтла-Ярве „Виру Спутник“ 0 (6).

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