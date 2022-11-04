Столичная горуправа: организация движения на перекрестке улиц Рауа и Пронкси останется прежней

„В случае столь масштабного объекта как улица Пронкси текущие изменения неизбежны. Ранее мы сообщали о том, что с 7 ноября будет закрыт перекресток улиц Рауа и Пронкси, а отрезок улицы Рауа между улицей Крейцвальди и 21-й школой станет двусторонним. Сейчас этих изменений все же не произойдет, и сохранится текущая организация дорожного движения. Мы находимся в постоянном контакте с подрядчиком, и планируем во второй половине следующей недели сообщить о последующих изменениях в организации движения“, - сказал вице-мэр Владимир Свет.