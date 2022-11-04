Столичная горуправа: организация движения на перекрестке улиц Рауа и Пронкси останется прежней
Перекресток улиц Рауа и Пронкси, который планировалось закрыть 7 ноября в рамках проведения работ по реконструкции улицы Пронкси, пока останется открытым.
„В случае столь масштабного объекта как улица Пронкси текущие изменения неизбежны. Ранее мы сообщали о том, что с 7 ноября будет закрыт перекресток улиц Рауа и Пронкси, а отрезок улицы Рауа между улицей Крейцвальди и 21-й школой станет двусторонним. Сейчас этих изменений все же не произойдет, и сохранится текущая организация дорожного движения. Мы находимся в постоянном контакте с подрядчиком, и планируем во второй половине следующей недели сообщить о последующих изменениях в организации движения“, - сказал вице-мэр Владимир Свет.
В результате реконструкции улучшатся возможности для передвижения пешеходов, будут построены отделенные от проезжей части велодорожки, а также небольшие благоустроенные уголки для отдыха горожан. Уличное пространство будет оснащено современным освещением. Кроме того, на обеих улицах станет больше зеленых насаждений - будет высажено 43 новых дерева и 1372 кустарника. Работы включают реконструкцию всех подземных коммуникаций – системы электро-, газо- и водоснабжения, а также канализации.
Реконструкция улицы Пронкси началась 10 октября. Информация о текущей организации дорожного движения: tallinn.ee/pronksi (на эстонском языке).