Управа Ласнамяэ поможет одиноким пенсионерам с невысоким доходом

„Сегодняшняя экономическая ситуация и высокая инфляция затрагивают абсолютно всех. Однако пенсии в Эстонии маленькие, и одиноким пожилым людям особенно тяжело. Именно по этой причине данная кампания направлена именно на них“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Старейшина добавила, что с учетом интереса к этой акции районная управа в этом году подготовила больше пакетов помощи по сравнению с прошлым годом.

Для получения комплекта помощи человек должен соответствовать следующим критериям:

· - быть прописан в Ласнамяэ;

· - проживать в одиночку (т. е. в его квартире не должно быть зарегистрировано никого кроме него);

· - получать пенсию по старости, а его ежемесячный доход должен составлять менее 654 евро.

Комплекты помощи можно будет получить с 14 по 18 ноября, с 9 до 17 часов в управе района Ласнамяэ по адресу ул. Палласти, 54. Предварительная регистрация не требуется.

Комплект помощи состоит из различных продуктов питания, упакованных в один большой мешок весом около 5 кг. Для того, чтобы было легче забрать посылку, рекомендуем взять сумку на колесиках.

Вопросы относительно получения комплектов помощи можно задать по рабочим дням (Пн-Пт) с 9 до 16 часов, позвонив по инфотелефону управы района Ласнамяэ 645 7700 или написав по адресу lasnamae@tallinnlv.ee .

Выдача комплекта помощи осуществляется только тем лицам, которые соответствуют вышеупомянутым критериям и на основании документа, удостоверяющего личность.

Управа района Ласнамяэ просить учитывать, что в первые дни кампании могут быть очереди.

Во избежание недопонимания управа уточняет, что раздача комплектов помощи является единовременной акцией, а не ежемесячной помощью.