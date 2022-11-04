Скандал вокруг Михкельсона: суд чести начал производство в отношении присяжного адвоката Марии Рохтметс-Мяги

Председатель правления адвокатуры Имби Юрген подчеркнула, что начало производства со стороны суда чести не означает факта совершения нарушения. То, было совершено нарушение или нет, будет установлено в ходе рассмотрения дела судом чести.

По словам Юрген, профессиональная этика предъявляет к адвокату более высокие требования, чем к его клиенту. „Адвокат обязан и имеет право использовать в интересах клиента только средства и способы, не противоречащие закону и профессиональной этике“, — пояснила она.

„Если клиент требует от адвоката противоправного поведения или поведения, наносящего ущерб чести и достоинству профессии адвоката, то адвокат должен сначала разъяснить клиенту последствия. Если тот продолжит выдвигать требования, то адвокат имеет право расторгнуть договор“.

Суд чести вынесет обоснованное решение в течение шести месяцев. При наличии весомой причины суд чести может продлить срок рассмотрения дела на три месяца.

Ранее Мария Мяги-Рохтметс объяснила свои действия в интервью Delfi следующим образом:

Почему вы как адвокат, а также Эйнасте сочли необходимым донести эту историю до общественности?

Пресса сама определяет, какие истории нужно доводить до общественности, а какие нет. Так и в этот раз. Отдельные лица могут выбирать, отвечать на вопросы журналиста или не отвечать, оставляя, таким образом, все на волю журналистов без своего комментария. Мы посчитали, что можем ответить, не раскрывая конкретных фактов и не идентифицируя детей. Этого придерживался в своей статье и журналист Postimees. Через Марко Михкельсона и близкого ему человека сейчас поступило большое количество данных, позволяющих установить личность. Здесь, конечно, нельзя говорить о государственной мудрости и достойном поведении. Хорошо бы придерживаться рекомендации: „Имел смелость сделать, имей смелость и признаться“.

Перед тем, как идти к прессе, спрашивали ли вы и/или Эйнасте разрешения у детей, о которых идет речь?

Ответ на этот вопрос содержится в предыдущем ответе. Мы не шли и не публиковали информацию, при помощи которой можно было бы идентифицировать детей.