04.11.2022, 15:18
Тянак перед последним ралли с Hyundai: надеюсь закончить сотрудничество на хорошей ноте
ФОТО: | Worldwide Copyright: Hyundai Motorsport GmbH / Austral
Эстонский ас Отт Тянак надеется на хорошей ноте попрощаться с Hyundai на этапе Кубка мира на следующей неделе в Японии.
„После трех лет работы в Hyundai это мое последнее ралли в их рядах. Надеюсь, мы поймаем хороший настрой и закончим сезон и наше сотрудничество на высокой ноте“, — сказал Тянак, объявивший в прошлом месяце о расторжении своего контракта с Hyundai.
За три года работы в Hyundai Тянак выиграл в общей сложности пять этапов и 15 раз поднимался на подиум.
„Ралли в Японии определенно будет сложным, потому что это новый для нас этап. Лично у меня не так уж много информации, но мы собираем столько информации, сколько можем, и надеемся, что будем хорошо подготовлены“
Ралли Японии пройдет с 10 до 13 ноября.