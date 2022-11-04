МНЕНИЕ | Олег Самородний: первыми жертвами „охоты на ведьм“ папы Хельме станут местные русские

Когда-то один автор на сайте таллиннского издания „Столица“ втолковывал русскоязычным сторонникам Центристской партии, что экрэистов привели в правительство для того, чтобы Ратас мог держать их в узде. Смешное объяснение. На практике все вышло с точностью до наоборот: папа и сын Хельме держали Ратаса вовсе не за узду, а за более чувствительное для мужчин место, пишет публицист Олег Самородний в колонке для RusDelfi.