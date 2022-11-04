Мнение
04.11.2022, 15:00

МНЕНИЕ | Олег Самородний: первыми жертвами „охоты на ведьм“ папы Хельме станут местные русские

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EKRE - современные „микрофашисты“
Олег Самородний
публицист
Заседание Рийгикогу
Заседание Рийгикогу
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Когда-то один автор на сайте таллиннского издания „Столица“ втолковывал русскоязычным сторонникам Центристской партии, что экрэистов привели в правительство для того, чтобы Ратас мог держать их в узде. Смешное объяснение. На практике все вышло с точностью до наоборот: папа и сын Хельме держали Ратаса вовсе не за узду, а за более чувствительное для мужчин место, пишет публицист Олег Самородний в колонке для RusDelfi.

Председатель Народно-консервативной партии Мартин Хельме и его папа, духовный кормчий EKRE Март Хельме стали любимчиками кремлевской пропаганды. Хельме-сын понравился российским пропагандистам за то, что на предвыборном митинге заявил, будто Путин не виноват в росте цен на энергоносители в Европе. А старого Хельме те же пропагандисты стали изображать борцом за мир в Украине.

Хельме-сын объявил, что его не интересует, что об EKRE говорят кремлевские пропагандисты. Думаю, это лукавое заявление. Социологические опросы показывают рост привлекательности EKRE для некоторой части русскоязычных избирателей Эстонии. Именно в них экрэисты видят источник наращивания своего политического влияния в стране.

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