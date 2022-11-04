Мнение
04.11.2022, 12:15

МНЕНИЕ | Старые песни о главном. Спасая мир, постарайся его изгадить

 
Почему никто из экоактивистов не приклеил себя к учебникам?
Иван Романов
публицист
ФОТО: Фото предоставлено автором

Метать бисер культурного наследия перед новыми гуннами бесполезно. Можно попробовать объяснить нефтененавистникам, что без „черного золота“ не будет клея, которым они лепят себя к Ботичелли, но это вряд ли поможет, пишет публицист Иван Романов в своей колонке для RusDelfi.

Сегодня вряд ли кто-то, кроме специалистов-искусствоведов, помнит имя Бронюса Майгиса. А вот имя женщины, которую шизофреник облил кислотой, старшее поколение помнит хорошо. Женщину звали Даная. В субботу, 15 июня 1985 года, в зал Рембрандта в Эрмитаже вместе с экскурсией зашел 48-летний Майгис и поинтересовался у работниц музея: какая из картин в зале самая ценная. После этого подошёл к „Данае“ и, достав из-под полы склянку, трижды выплеснул её содержимое прямо в центр холста. Краска немедленно начала пузыриться: в литровой склянке была серная кислота. Майгис достал нож и успел дважды полоснуть картину. Экспертиза признала Майгиса невменяемым. Сначала oн объяснял свой поступок политическими убеждениями (утверждал, что был литовским националистом), потом обычным женоненавистничеством, а затем стал твердить об желании привлечь к себе внимание. Привлек.

Прошло 37 лет. Пара недорослей из группы Stop Oil приклеила себя во флорентийской галерее Уффици к картине Ботичелли, чтобы передать тревожный сигнал: мы идем к экоклиматическому и социальному коллапсу. Нет смысла искать связь между художником итальянского Возрождения и социальным коллапсом 21-го века. Ведь и Рембрандт понятия не имел о том, что его пышная натурщица так драматично возбудит националистические чувства Майгиса.

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