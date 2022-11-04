МНЕНИЕ | Старые песни о главном. Спасая мир, постарайся его изгадить

Сегодня вряд ли кто-то, кроме специалистов-искусствоведов, помнит имя Бронюса Майгиса. А вот имя женщины, которую шизофреник облил кислотой, старшее поколение помнит хорошо. Женщину звали Даная. В субботу, 15 июня 1985 года, в зал Рембрандта в Эрмитаже вместе с экскурсией зашел 48-летний Майгис и поинтересовался у работниц музея: какая из картин в зале самая ценная. После этого подошёл к „Данае“ и, достав из-под полы склянку, трижды выплеснул её содержимое прямо в центр холста. Краска немедленно начала пузыриться: в литровой склянке была серная кислота. Майгис достал нож и успел дважды полоснуть картину. Экспертиза признала Майгиса невменяемым. Сначала oн объяснял свой поступок политическими убеждениями (утверждал, что был литовским националистом), потом обычным женоненавистничеством, а затем стал твердить об желании привлечь к себе внимание. Привлек.