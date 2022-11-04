04.11.2022, 12:44
Надаль с женой выпустили коллекцию парфюма
ФОТО: | Scanpix
22-кратный чемпион турниров „Большого шлема“ Рафаэль Надаль и его жена Мария Франциска выпустили коллекцию парфюма. Это коллаборация с парфюмерным брендом Henry Jacques.
Коллекция называется „При всей близости“ (In All Intimacy). В нее входят три аромата: один отражает публичную сторону жизни Надаля, второй – частную, а третий разработала его супруга, и он должен дополнять первые два, пишет Sports.ru.
На сайте Henry Jacques парфюм Надаля продается по 1170 евро.