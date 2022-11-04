Теннис
04.11.2022, 12:44

Надаль с женой выпустили коллекцию парфюма

 
ФОТО: Laurent VU/SIPALaurent VU | Scanpix

22-кратный чемпион турниров „Большого шлема“ Рафаэль Надаль и его жена Мария Франциска выпустили коллекцию парфюма. Это коллаборация с парфюмерным брендом Henry Jacques.

Коллекция называется „При всей близости“ (In All Intimacy). В нее входят три аромата: один отражает публичную сторону жизни Надаля, второй – частную, а третий разработала его супруга, и он должен дополнять первые два, пишет Sports.ru.

На сайте Henry Jacques парфюм Надаля продается по 1170 евро.

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