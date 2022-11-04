Эстонский производитель: в Европе и США огромный дефицит яиц

„За последний год цена яиц в розничной торговле Эстонии увеличилась на 50%, однако на этом фоне игнорируется тот факт, что многие годы яйца по сравнению с другими источниками животного белка были очень дешевы. Прошлой зимой в Европейском союзе и США произошла крупномасштабная вспышка птичьего гриппа. Из-за многократного роста цен на корма, энергию и общей инфляции большая часть производства не восстановилась. Сочетание этих факторов привело к тому, что в этих регионах возникла нехватка яиц“, – сказал руководитель DAVA Foods Estonia Владимир Сапожнин.

„Исторически США были крупным поставщиком яичных продуктов и яичного порошка в Китай, сейчас поставки полностью иссякли. На рынках Азии и Ближнего Востока возник большой спрос, который безуспешно пытается удовлетворить Европа, ведь сырья просто не хватает“, – прокомментировал Сапожнин ситуацию на мировом рынке.

„Сегодня мировая яичная промышленность находится в ситуации, когда в Германии, Нидерландах, Франции и Англии происходят массовые вспышки птичьего гриппа, и, к сожалению, это лишь вопрос времени, когда она затронет другие регионы и приведет к еще большему дефициту в яичной промышленности. За последние 12 месяцев из-за птичьего гриппа в США было уничтожено 30 миллионов, а в ЕС – 13 миллионов несушек, что является огромной потерей для всего сектора“, - сказал руководитель DAVA Foods Estonia.

По словам Сапожнина, на сегодня в Европе средняя закупочная цена килограмма несортированных яиц для производства составляет 2,4 евро, а в США она уже достигла 5,60 евро. „Вполне вероятно, что мы еще долго будем наблюдать дефицит яиц на мировом рынке. Запасы яичного порошка в мире минимальны, экономическая ситуация очень непростая, а из-за птичьего гриппа производство яиц не восстановилось до прежнего уровня. Кроме того, уже начался новый сезон птичьего гриппа. Поскольку цены на яйца многие десятки лет находились на крайне низком уровне, ожидается, что их рост продолжится, и в первой половине следующего года цены на яйца зафиксируются на более высоком уровне. И все же по сравнению с другими источниками животного белка они будут более доступными“, – добавил Сапожнин.