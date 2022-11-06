Сезон моржевания: как начать плавать в холодной воде

Расскажите про свой первый опыт зимнего плавания

Я увлекся зимним плаванием пять лет назад. В сентябре мне позвонил друг. Сказал, что поедет на море плавать и предложил составить компанию. Первый опыт оказался для меня скорее неприятным, хотя небольшой интерес во мне все же пробудил. Поэтому через пару недель я согласился повторить. Тогда в воде я пробыл около минуты. За это время тело сковало так, что я даже не мог дышать. Тем не менее я и в третий раз поддался на уговоры друга: „Если и сейчас не понравится, значит точно не твое“. Но в этот раз я сумел расслабиться. Дышалось легко. Было ощущение, что тело заполыхало, а позже почувствовал прилив энергии. Вот тогда я и проникся зимним плаванием. Поначалу ходил два-три раза в неделю, а потом взял себе цель плавать каждый день. И до сих пор делаю это регулярно.

Допустим, я тоже решил попробовать. Как мне следует подготовиться?

Самое главное осознать, что ты действительно это хочешь. Потому что если в мыслях ты не готов, то будет очень сложно. Второй важный момент – идти с кем-то, у кого уже есть опыт, кто сможет предостеречь от возможных рисков.

При погружении нужно сконцентрироваться на дыхании и постараться расслабить тело, иначе сведет мышцы и останется негативный опыт. После выхода из воды может показаться, что тело разгоряченное и на улице тепло. На самом деле организм продолжает охлаждаться, и риск заболеть существенно возрастает. Так что вышли и сразу оделись.

И, безусловно, всегда надо думать о том, где ты собираешься плавать. Не стоит ходить туда, где ты никогда не плавал, или нырять в местах с сильным течением. Глубина должна быть такой, чтобы вода не скрывала вас с головой. Вы должны доставать ногами до дна.

Вы уже упомянули некоторые возможные риски. Стоит ли еще чего-то опасаться?