Сезон моржевания: как начать плавать в холодной воде(2)
RusDelfi поговорил с Айваром Тугедамом, для которого сезон купания начинается в холодное время. Он рассказал, как новичку подготовиться к зимнему плаванию, с какими трудностями он может столкнуться и почему не каждый, плавающий в холодной воде, считается моржом.
Расскажите про свой первый опыт зимнего плавания
Я увлекся зимним плаванием пять лет назад. В сентябре мне позвонил друг. Сказал, что поедет на море плавать и предложил составить компанию. Первый опыт оказался для меня скорее неприятным, хотя небольшой интерес во мне все же пробудил. Поэтому через пару недель я согласился повторить. Тогда в воде я пробыл около минуты. За это время тело сковало так, что я даже не мог дышать. Тем не менее я и в третий раз поддался на уговоры друга: „Если и сейчас не понравится, значит точно не твое“. Но в этот раз я сумел расслабиться. Дышалось легко. Было ощущение, что тело заполыхало, а позже почувствовал прилив энергии. Вот тогда я и проникся зимним плаванием. Поначалу ходил два-три раза в неделю, а потом взял себе цель плавать каждый день. И до сих пор делаю это регулярно.
Допустим, я тоже решил попробовать. Как мне следует подготовиться?
Самое главное осознать, что ты действительно это хочешь. Потому что если в мыслях ты не готов, то будет очень сложно. Второй важный момент – идти с кем-то, у кого уже есть опыт, кто сможет предостеречь от возможных рисков.
При погружении нужно сконцентрироваться на дыхании и постараться расслабить тело, иначе сведет мышцы и останется негативный опыт. После выхода из воды может показаться, что тело разгоряченное и на улице тепло. На самом деле организм продолжает охлаждаться, и риск заболеть существенно возрастает. Так что вышли и сразу оделись.
И, безусловно, всегда надо думать о том, где ты собираешься плавать. Не стоит ходить туда, где ты никогда не плавал, или нырять в местах с сильным течением. Глубина должна быть такой, чтобы вода не скрывала вас с головой. Вы должны доставать ногами до дна.
Вы уже упомянули некоторые возможные риски. Стоит ли еще чего-то опасаться?
При первом погружении человек никогда не знает, какая последует реакция. Вначале это всегда шок и стресс. Пульс учащается, и мозг сигнализирует, что надо уходить. Затем он начинает задыхаться. И если в этот момент человека случайно захлестнет с головой, то за счет высокого пульса он вдохнет большой объем воды и может захлебнуться.
Я советую начинать так: погрузите сначала ноги в воду и посмотрите, как отреагирует ваше тело. Это можно сделать где-нибудь в озере, где до нужной глубины не нужно долго идти. Например, залив на берегу Пярнусского пляжа не подойдет.
Там придется очень долго шагать, а потом еще такое же количество дороги назад идти. Не получится даже быстро высушить себя полотенцем или надеть теплую одежду. Поэтому отличным местом будет такое, где за 3-4 метра достигаешь глубины по грудь. Потом просто приседаешь. И старайтесь избегать мест, где есть волны, течение или камни на дне.
Что делать, если в воде свело судорогой мышцы ног?
Бывает, что икры сводят судорогой. Такое случается и с более опытными. Иногда помогает просто постоять в воде чуть подольше. Многие начинающие заходят на 10 секунд и выбегают, а потом говорят, что это очень жестко. Я в таком случае говорю – если ты можешь, то потерпи еще немного. Попробуй, например, продержаться 30 секунд, потом будет легче. И когда человек доходит до двух-трех минут, то говорит, что стало гораздо лучше – это совершенно другое чувство.
Есть ли какие-то ограничения по возрасту?
Если позволяет здоровье, то нет каких-то ограничений. У нас есть знаменитая актриса Ита Эвер – возрастная дама, которая занимается зимним плаванием и даже говорит, что это, вроде как, является одной из причин ее долголетия.
Иногда люди приходят и с маленькими детьми. Они, конечно, в воде долго не находятся. Вообще никому не стоит долго находиться в холодной воде, иначе рискуешь заработать гипотермию, которая вызовет сонливость, а затем дезориентацию и потерю сознания.
Некоторые люди закаляют себя с помощью холодного душа. Это помогает?
Это гораздо сложней. Если ты можешь выстоять под напором холодной воды полминуты или даже минуту, то я советую сходить зимой поплавать в море – это будет гораздо проще. Если уж ты справился с душем, то в море у тебя точно получится.
Когда вы открываете сезон?
В реках и озерах начинают уже с сентября, когда температура воздуха ниже, чем температура воды. В порту начинают плавать, когда убирают лодки и яхты. Обычно это происходит в первых числах ноября.
А если на улице теплей, чем в воде – это не то?
Летом можно услышать, как человеку, который идет плавать в холодное море, говорят, что он настоящий морж, потому что не боится ледяной воды. Но это не одно и то же. Летом на улице тепло, а температура воды ниже. Получается, что ты из теплой среды погружаешься в холодную. А это не самые комфортные условия. Зимой наоборот: в воздухе минус, а в воде небольшой плюс. То есть ты погружаешься на самом деле в более теплую среду, а это гораздо приятней.
Считается, что настоящее зимнее плавание начинается с девяти градусов и ниже.
Можешь вспомнить какую-нибудь забавную историю, связанную с зимним плаванием?
Помню однажды плавали компанией за Горхоллом, в районе квартала Каларанна. Мы с ребятами договорились, что отметим китайский Новый год в начале февраля. В тот день было примерно -18 градусов. К тому же дул ветер и сильно мело. После купания мы решили заняться гимнастикой. Дело было ранним утром – на улице еще темно, поэтому мы взяли фонарики, включили музыку и начали бегать, прыгать и скакать. Со стороны выглядело так, словно мы сумасшедшие сектанты, которые проводят свои обряды.