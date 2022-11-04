Хоккей
04.11.2022, 11:06

Овечкин повторил 51-летний рекорд в НХЛ

 
Vegas Golden Knights v Washington Capitals
Vegas Golden Knights v Washington Capitals
ФОТО: Patrick Smith | Scanpix

Российский форвард в матче с „Детройтом“ забросил свою 786-ю шайбу, догнав легенду лиги Горди Хоу по количеству голов за один клуб.

„Вашингтон Кэпиталз“ проиграл „Детройт Ред Уингз“ со счетом 1:3 в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ, пишет РБК.

У проигравших единственную шайбу забросил российский форвард Александр Овечкин (28-я минута). У победителей отличились Лукас Рэймонд (35), Эндрю Копп (57) и Дилан Ларкин (60).

Российский нападающий „Вашингтона“ Александр Овечкин забросил шайбу на 28-й минуте игры и повторил рекорд легендарного Горди Хоу по количеству голов за один клуб Национальной хоккейной лиги. Канадец 786 раз отличился как раз за „Детройт Ред Уингз“. Александр сделал совместное фото с сыном легендарного нападающего, Марком Хоу.

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