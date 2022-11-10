ЧП и криминал
10.11.2022, 07:01

Секонд-хенды захлестнула волна мелких краж? Социальная проблема усугубляется

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За кражу б/у вещей — уголовная ответственность? Комментарий юриста
Коллаж
Коллаж
ФОТО: Нина Брянцева | Delfi Meedia

Общеизвестно, что в пору экономических и социальных кризисов неуклонно растет преступность. Внимание редакции привлекли таллиннские секонд-хенды, продавцы которых рассказали, что за последние полгода значительно увеличилось количество краж из магазинов. В вопросе разбирался RusDelfi.

Из-за большой недостачи магазин закрылся на месяц

Но даже такие низкие цены не останавливают людей от воровства. „Мы постоянно в напряжении, ведь ответственность за недостачи ложится на наши плечи, — признаются в частной беседе продавцы. — В дни скидок цены у нас очень хорошие, потому что выбор вещей отличный. И мы всегда рады помочь подобрать, донести что-то. Волонтеров мы знаем давно, они обычно закупаются основательно. Но и мелких воришек тоже заприметили“.

По словам юриста Софьи Певзнер, с точки зрения закона нет никакой разницы, произошла кража новой или уже использованной вещи. Вопрос состоит в стоимости украденной вещи. От стоимости зависит то, определяется ли деяние как преступление или как проступок. На данный момент сумма составляет

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