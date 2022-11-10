10.11.2022, 07:01
Секонд-хенды захлестнула волна мелких краж? Социальная проблема усугубляется(26)
За кражу б/у вещей — уголовная ответственность? Комментарий юриста
ФОТО: | Delfi Meedia
Общеизвестно, что в пору экономических и социальных кризисов неуклонно растет преступность. Внимание редакции привлекли таллиннские секонд-хенды, продавцы которых рассказали, что за последние полгода значительно увеличилось количество краж из магазинов. В вопросе разбирался RusDelfi.
Из-за большой недостачи магазин закрылся на месяц
Но даже такие низкие цены не останавливают людей от воровства. „Мы постоянно в напряжении, ведь ответственность за недостачи ложится на наши плечи, — признаются в частной беседе продавцы. — В дни скидок цены у нас очень хорошие, потому что выбор вещей отличный. И мы всегда рады помочь подобрать, донести что-то. Волонтеров мы знаем давно, они обычно закупаются основательно. Но и мелких воришек тоже заприметили“.