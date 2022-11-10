Продавцы: Куртка в секонд-хенде за 50 центов, но все равно воруют

Из-за большой недостачи магазин закрылся на месяц

Но даже такие низкие цены не останавливают людей от воровства. „Мы постоянно в напряжении, ведь ответственность за недостачи ложится на наши плечи, — признаются в частной беседе продавцы. — В дни скидок цены у нас очень хорошие, потому что выбор вещей отличный. И мы всегда рады помочь подобрать, донести что-то. Волонтеров мы знаем давно, они обычно закупаются основательно. Но и мелких воришек тоже заприметили“.

Сотрудница секонд-хенда, расположенного в одном из столичных районов, пожелавшая сохранить анонимность, рассказала RusDelfi, что в их магазине часто выносят б/у вещи украинцы. „Я работаю не первый год, и кражи были всегда. В этом году творится что-то невероятное: приходят с детьми и берут понравившиеся вещи, не заплатив. Чаще приходят женщины - молодые и средних лет. Они воруют женскую и детскую одежду, прячут ее детям в рюкзаки и карманы. Мы конечно все замечаем, но останавливать и тем более досматривать не имеем права“.