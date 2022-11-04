Тоом рассказала про неудобную ситуацию с Ансипом: „Я услышала это и не поверила своим ушам“

В эфире были затронуты темы образования, российских пенсий и выборов. Под конец трансляции один из зрителей задал вопрос, что будет с недвижимостью россиян в Эстонии.

На это Яна Тоом ответила, что прогнозы очень неутешительные, потому что она не видит консенсуса, который позволит дать владельцам визы. По ее словам, его просто не существует. „Мы поднимали эту тему много раз в парламенте, во фракции и у нас были очень странные обсуждения, - рассказала она. - Как вы знаете или не знаете, есть такая фракция Renew Europe (Обновляя Европу - прим.RusDelfi), третья по размеру в Европарламенте, и в нее от Эстонии входят целых три депутата из семи. Это Андрус Ансип и Урмас Паэт из Партии реформ и я. И вот, когда мы говорим о России, я всегда лезу на баррикаду и говорю „ах, там надо пустить бегущих от мобилизации или не устанавливать визовый бан, дать возможность въезжать этим или тем“.

Далее она поделилась случаем, который произошел на одном из заседаний. “Сейчас я вам расскажу, посплетничаю, - начала политик свой рассказ. - Заседание было в гибридном формате. И я как раз подключалась удаленно, так как болела, плохо себя чувствовала и уехала домой. Коллега Ансип этого не знал. И вот он взял слово и стал говорить: „То, что предлагает Тоом, совершенно неадекватно, потому что Тоом говорит „я родилась в советской Эстонии“ и в этом между нами огромная разница. Потому что мы с Урмасом Паэтом говорим, что родились в оккупированной Эстонии“.



“Я это слышу и не верю своим ушам“, - поделилась эмоциями Тоом. По ее словам, позже, когда ей дали слово, почему-то у нее не повернулся язык ответить коллеге. - Андрус Ансип в этой оккупированной Эстонии был коммунистом и секретарем Тартуского горкома Коммунистической партии Эстонии. В отличие от меня, которую выгнали из комсомола за неуплату членских взносов. Почему-то я этого не сказала, вот сейчас говорю вам, отвожу душеньку“.