Тоом рассказала про неудобную ситуацию с Ансипом: „Я услышала это и не поверила своим ушам“(6)
В прямом эфире „Прямой разговор с Яной Тоом“ евродепутат Яна Тоом подняла тему законопроекта о переходе на эстоноязычное образование и ответила на вопросы зрителей, в том числе о судьбе недвижимости россиян в Эстонии. Политик также рассказала о случае, когда Андрус Ансип обвинил ее в неадекватности, не зная, что Яна Тоом в это время присутствовала на заседании.
В эфире были затронуты темы образования, российских пенсий и выборов. Под конец трансляции один из зрителей задал вопрос, что будет с недвижимостью россиян в Эстонии.
На это Яна Тоом ответила, что прогнозы очень неутешительные, потому что она не видит консенсуса, который позволит дать владельцам визы. По ее словам, его просто не существует. „Мы поднимали эту тему много раз в парламенте, во фракции и у нас были очень странные обсуждения, - рассказала она. - Как вы знаете или не знаете, есть такая фракция Renew Europe (Обновляя Европу - прим.RusDelfi), третья по размеру в Европарламенте, и в нее от Эстонии входят целых три депутата из семи. Это Андрус Ансип и Урмас Паэт из Партии реформ и я. И вот, когда мы говорим о России, я всегда лезу на баррикаду и говорю „ах, там надо пустить бегущих от мобилизации или не устанавливать визовый бан, дать возможность въезжать этим или тем“.
Далее она поделилась случаем, который произошел на одном из заседаний. “Сейчас я вам расскажу, посплетничаю, - начала политик свой рассказ. - Заседание было в гибридном формате. И я как раз подключалась удаленно, так как болела, плохо себя чувствовала и уехала домой. Коллега Ансип этого не знал. И вот он взял слово и стал говорить: „То, что предлагает Тоом, совершенно неадекватно, потому что Тоом говорит „я родилась в советской Эстонии“ и в этом между нами огромная разница. Потому что мы с Урмасом Паэтом говорим, что родились в оккупированной Эстонии“.
“Я это слышу и не верю своим ушам“, - поделилась эмоциями Тоом. По ее словам, позже, когда ей дали слово, почему-то у нее не повернулся язык ответить коллеге. - Андрус Ансип в этой оккупированной Эстонии был коммунистом и секретарем Тартуского горкома Коммунистической партии Эстонии. В отличие от меня, которую выгнали из комсомола за неуплату членских взносов. Почему-то я этого не сказала, вот сейчас говорю вам, отвожу душеньку“.
Яна Тоом также анонсировала слушания на тему „Новый железный занавес и его влияние на права человека“. Там 7 декабря будет обсуждаться тема недвижимости. „Другой освещаемый аспект - технический, - отметила Тоом. - Тут некоторые наши умники говорят, что надо недвижимость конфисковывать. Это очень трудно и технически практически невыполнимо на данный момент“.
Политик объяснила, что есть договор между Россией и Эстонией, согласно которому все споры, касающиеся недвижимости россиян в Эстонии, решаются в российском суде. „Вы понимаете, что сейчас для того, чтобы квартирному товариществу подать против вас иск, чтобы отнять у вас вашу недвижимость, надо поехать в российский суд? Это невозможно“, - заверила евродепутат. Она также заявила, что люди, которые принимали решение о недвижимости, не имеют анализа последствий и не знают, что с этим делать, как и с законом о переводе на эстонский язык обучения.
“Мне кажется, что в этот раз это так плохо сделанный документ, что даже в эстонских СМИ разводят руками многие авторы и говорят: „А вы что делаете?“ - поделилась она наблюдениями.
“Мне кажется, что с этой халтурой, с этим законодательным браком Isamaa, реформисты и соцдемы сейчас перешли черту и взбесили даже эстонское образовательное сообщество“, - высказалась политик. Она пообещала говорить и писать об этом, и призвала остальных делать то же самое. „Писать своим эстонским друзьям и соседям, что это вопрос не только эстонского языка, вся эта каша направлена против образования в целом“, - закончила она на этом трансляцию.
Целиком запись прямого эфира можно посмотреть ЗДЕСЬ.